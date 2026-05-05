Fabio Jakobsen was een tijd lang een bevreesd sprinter. Maar die status kwam door meerdere tegenslagen in het gedrang. De 29-jarige Nederlander vreesde meermaals voor zijn carrière, toch bleef hij in zichzelf geloven. Wie weet heeft Jakobsen nu een extra motivatie om zich op te richten, na de geboorte van zijn eerste kind.

De Hulk van Heukelum maakte naam voor zichzelf in dienst van Quick Step. Hij werd Nederlands kampioen in 2019 en datzelfde jaar pakte hij ook twee etappes in de Vuelta a España. Het daaropvolgende jaar gebeurde het vreselijke ongeluk met Dylan Groenewegen in de sprint van de Ronde van Polen, waarbij hij op de intensive care belandde.

Jakobsen was er erg aan toe. Hij was ernstig verwond aan zijn schedel en gezicht. Liefst vijf uur lang moest de Nederlander onder het mes, maar er was gelukkig geen hersen- en ruggenmergschade. Dus kon hij na een lange revalidatie in 2021 zijn rentree maken. Toch zou het niet de laatste keer zijn dat Jakobsen te maken kreeg met pech.

Gevaarlijke blessure

De voormalig topsprinter kwam in 2025 door blessureleed weinig in actie. Na anderhalf jaar van mindere prestaties onderging Jakobsen in april een operatie vanwege een doorstromingsbeperking in zijn benen, waarna een lange revalidatie volgde. "Ik kan niet ontkennen dat ik een rottijd heb gehad, maar ik ben dankbaar voor de diagnose. Na anderhalf jaar zonder fatsoenlijke sprint gingen we verder kijken en vonden we de oplossing. Anders was het einde carrière geweest", zei hij begin dit jaar.

Toch verloopt 2026 op sportief vlak nog niet voorspoedig. Jakobsen haalde vaker niet de finish dan wel. In de Ename Samyn Classic, Ronde van Brugge, E3 Saxo Classic en Eschborn-Frankfurt (afgelopen zaterdag) kneep hij vroegtijdig in de remmen.

Geboorte van eerste zoon

Hopelijk krijgt Jakobsen een duwtje in de juiste richting na de geboorte van zijn zoontje. Op 21 april werd Thor Jakobsen geboren. Dat deelde de wielrenner van Team Picnic PostNL op Instagram. Het is het eerste kindje van Jakobsen en zijn partner Delore.

Het regent felicitaties voor het stel in de comments. Die komen uit de wielerwereld van onder anderen Jasper Philipsen, Tim Merlier en Philippe Gilbert. Ook topschaatsers Kjeld Nuis en Jenning de Boo laten een reactie achter.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover