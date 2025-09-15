Wielrenner Brandon McNulty heeft de Grand Prix de Montréal op zijn naam geschreven. De 27-jarige Amerikaan van UAE Team Emirates kreeg na 209 kilometer de overwinning in de schoot geworpen door zijn medevluchter en ploeggenoot, tourwinnaar Tadej Pogacar. De Amerikaan Quinn Simmons werd derde.

Pogacar schreef de Canadese WorldTour-wedstrijd al op zijn naam bij zijn eerdere deelnames in 2022 en 2024, terwijl de zege in 2023 naar ploeggenoot Adam Yates ging. Voor McNulty betekende dit zijn derde overwinning van het seizoen, na een ritzege en de eindwinst in de Ronde van Polen. Voor UAE Team Emirates was het zelfs al de 85e zege van dit seizoen.

Revanche

In Montréal wilde Pogacar met zijn ploeg revanche nemen op de GP de Québec, waar hij twee dagen eerder niet verder kwam dan de 29e plaats. Al vroeg ontstond een kopgroep van zeven renners, met onder anderen Pascal Eenkhoorn en Frank van den Broek. Eenkhoorn moest echter na een val, zo’n 100 kilometer voor de finish, opgeven.

De ploeg van Pogacar legde zo’n hoog tempo op dat de kopgroep al vroeg werd ingerekend en het peloton flink uitgedund raakte. Met nog 44 kilometer te gaan demarreerde McNulty, gevolgd door alleen zijn landgenoot Simmons. Even later zette ook Pogacar aan en sloot ogenschijnlijk moeiteloos aan. Op 23 kilometer van de finish probeerde de Sloveen het zelf, maar alleen McNulty kon terugkeren. In de laatste honderd meter liet Pogacar duidelijk blijken dat de overwinning voor zijn ploeggenoot was. De concurrentie had niks in te brengen.

Record

De wereldkampioen sprak van een bijzondere 85e seizoenszege voor zijn ploeg. Daarmee evenaarde UAE Team Emirates het record van Team Columbia-HTC uit 2009. "Dat betekent dat het een heel succesvol seizoen is", zo zei Pogacar in een interview achteraf. "Heel veel jongens uit het team winnen. Dat bijna iedereen in het team een overwinning heeft, maakt me heel trots."