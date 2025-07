Het peloton van de Tour de France heeft eindstation Parijs bijna bereikt. De renners moeten nog enkele bergen overleven voordat er zondag gefinisht wordt op de Champs-Élysées. De 41-jarige ex-wielrenner Johnny Hoogerland moet er niet aan denken opnieuw op de Tour-fiets te stappen. Hij kiest voor een leven buiten de sport, in Oostenrijk.

Hoogerland was onderdeel van drie verschillende Tour de Frances, het toppunt voor iedere profwielrenner. De Nederlander reed in 2011 zelfs enkele dagen in de bollentrui, als leider van het bergklassement. In diezelfde Tour ging het vreselijk mis. Een medevluchter werd geduwd door een televisieauto, waarna Hoogerland in het prikkeldraad belandde. Hij reed die etappe merkwaardig genoeg uit met diepe sneeën in zijn benen.

'Schoonmaken van zwembad'

Sinds 2018 woont de voormalig renner van Vacansoleil en Team Roompot in Oostenrijk. Daar heeft hij een pension, die hij logischerwijs ook zelf moet onderhouden. De Telegraaf vroeg hem of hij eigenlijk wel tijd heeft om de Tour de France te bekijken. " Ik houd me bezig met het reilen en zeilen van het pension, zoals het schoonmaken van het zwembad en het knippen van de heg, wat ik woensdag nog bij 30 graden heb gedaan. Gasten vragen aan ons of we de Tour even willen opzetten. Dat doen we in de bar, zodat we gezellig met de mensen kunnen kijken en een beetje kunnen ouwehoeren", legt hij uit.

"Of ze weten dat ik oud-wielrenner ben? De Nederlanders wel, ja. Ze vroegen donderdagochtend ook weer of de koninginnenrit wel op zou staan. Maar zwemmen tijdens vakantie is voor gasten ook belangrijk natuurlijk. Biertje erbij, lekker toch?"

Pogacar vs Vingegaard

Vandaag staat de laatste bergetappe op het programma. Tadej Pogacar heeft een straatlengte voor op nummer twee Jonas Vingegaard. De renner van Visma - Lease a Bike moet bijna 4,5 minuut goed weten te makken. Zaterdag staat er een heuveletappe op het programma, waarna er zondag traditiegewijs met een sprintetappe wordt geëindigd.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Tadej Pogacar en Thymen Arensman, maar ook van de verloofde van de geletruidrager en van bijvoorbeeld de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen.