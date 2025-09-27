Demi Vollering was een van de grote favorieten voor de wegrace bij de WK wielrennen in Rwanda. Het lukte haar echter niet om die rol waar te maken. Ze werd zevende na een 'gekke wedstrijd' en onthult een probleem.

"Het was een gekke wedstrijd", zegt Vollering na afloop. "Het was wachten en wachten tot mijn moment zou komen, maar het kwam niet", keek ze voor de camera van de NOS terug op haar optreden. Vollering finishte als zevende op ruime afstand van de verrassende winnares Magdeleine Vallieres uit Canada.

Voor haar was landgenote Rianne Markus op de vijfde plaats geëindigd. "Goed dat we Rianne voorin hadden, jammer dat er geen podiumplaats inzat. Het was lang een rustige koers, maar de rondjes slopen er wel in. Toen de koers uiteindelijk openbrak, zaten de meesten er al doorheen", vertelde Vollering, die geen moment voorin de wedstrijd was geweest, net als medekanshebsters als de Française Pauline Ferrand-Prévot en de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Problemen met voeding

Vollering had ook problemen met haar voeding. "Die kwam continu omhoog. Ik moet zuinig zijn met mijn energie en gokken. Voor hetzelfde geld komt die groep waarin ik reed wel terug."

Vollering zei trots te zijn op het optreden van de Nederlandse ploeg. Haar landgenote Anna van der Breggen roemde eveneens de ploeg, maar was niet tevreden over haar eigen optreden. "Vanaf het begin van de vierde ronde wist ik: dit is niet mijn dag. Ik ben redelijk leeg", vertelde ze bij de NOS.

'Ziekig'

"Het is balen, de ploeg reed supergoed. Rianne zat mee, maar met goede benen had ik daar misschien ook gezeten en kun je gaan spelen. Ik heb geen idee hoe dit komt, wel wisselden de afgelopen week goede en slechte dagen elkaar af."

Markus vertelde ook 'ziekig' te zijn geweest de dagen voor de koers. "Misschien was dit wel de kans van mijn leven, maar meer zat er niet in", aldus de 31-jarige Amstelveense.