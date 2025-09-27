Annemiek van Vleuten krijgt geen opvolgster als wereldkampioene. Bij de wegrit van de WK wielrennen in Rwanda pakte Magdeleine Vallieres uit Canada verrassend de wereldtitel. Demi Vollering kwam niet in de buurt. Markus was de beste Nederlandse.

De wegwedstrijd van 2024 eindigde in een fiasco voor Nederland. Met Marianne Vos en Riejanne Markus was de ploeg goed vertegenwoordigd in de voorste groep. Daarachter viel Vollering echter aan. Daarmee schoot ze de Nederlandse ploeg in de voet. De Belgische Lotte Kopecky profiteerde optimaal van de onderlinge (mis)communicatie en spurtte naar de wereldtitel.

De bondscoach Loes Gunnewijk besloot te stoppen na het debacle en Laurens ten Dam nam het stokje over. Hij wilde eenzelfde scenario als vorig jaar voorkomen en smeedde een plan om een hechter team te creëeren.

Verbeterd plan, zelfde afloop

Dat had in de eerste wegrit op een WK nog weinig effect. Die ontbrandde pas op zo'n 66 kilometer van de streep. Tot die tijd was het behoorlijk tam over het heuvelachtige parcours in Rwanda. Het was Shirin van Anrooij die op de pedalen ging staan en de koers losmaakte. Zo'n tien kilometer later strandde haar poging in schoonheid.

De topfavorieten, met Vollering daarbij, hielden tot dan toe hun kruid droog. Dat bleef ook zo. Want Vollering, Pauline Ferrand-Prévot, Elisa Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma keken vooral naar elkaar. Dat vond het drietal aan kop dat was overgebleven na alle aanvallen niet erg. Zij kregen de kans om er verrassend genoeg met de titel vandoor te gaan.

Verrassende wereldkampioene

Op de laatste puist omhoog zaten Vallieres, Niamh Fisher-Black en Mavi García met zijn drietjes samen. De Canadese steeg boven zichzelf uit en kwam solo aan in Kigali. De Nieuw-Zeelandse Fisher-Black pakte het zilver, waar het brons voor García was. Daarachter kwam Markus binnen als beste Nederlandse. Ze werd vijfde. Vollering kwam pas anderhalve minuut na Vallieres over de streep.