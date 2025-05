Anna van der Breggen verrast in Vuelta met eerste zege sinds comeback en deelt tik uit aan Demi Vollering

Anna van der Breggen heeft voor een verrassing gezorgd door de vierde etappe in de Vuelta Femenina te winnen. De renster kwam solo over de streep na een aanval in de slotfase. Het is voor Van der Breggen haar eerste zege sinds ze eerder dit jaar haar comeback in het peloton maakte. Ze pakte net niet de leiderstrui af van ploeggenote Femke Gerritse, maar deelde wel een tik aan Demi Vollering uit.

Op de vierde dag van de Vuelta was het de grote vraag wat de klassementsrensters zouden gaan doen. In de etappe van 111 kilometer van Pedrola naar Borja moesten ze namelijk een klim van de tweede en eentje van de derde categorie zien te overleven. Met een aantal zware dagen in het verschiet leek het echter aannemelijker dat ze hun kruit droog zouden houden.

Nederlandse renster zorgt voor sensatie na sprintduel met Marianne Vos in Vuelta Femke Gerritse heeft voor een sensatie gezorgd in de Vuelta Femenina. De renster van SD-Worx troefde in de eindsprint van de derde etappe Marianne Vos af en pakte daarmee ook de leiding in het algemeen klassement.

Dat leek goed nieuws voor iemand als Marianne Vos, die de heuvels prima kan overleven én over een vlammende eindsprint beschikt. Zij handhaafde zich lange tijd moeiteloos in de voorste groep en leek in een zetel te zitten richting de finish te gaan nadat klassementsleidster Gerritse, die haar een dag eerder nog wist te verslaan in de eindsprint, in de tweede groep belandde.

Eerste zege sinds comeback

Op zeven kilometer van de streep zette Anna van der Breggen ineens aan en zij sloeg een gat met de andere vrouwen. Haar voorsprong was slechts een paar seconden, maar in de bochtige slotfase wist ze telkens uit het zicht van de achtervolgende groep te blijven. Achter haar kwam de samenwerking niet op gang en de 35-jarige Van der Breggen kwam solo over de streep. Vos eindigde als tweede en Demi Vollering werd derde.

Demi Vollering teleurgesteld bij aankomst in Spanje voor Vuelta: 'Dat hadden ze gezegd' Demi Vollering is in Spanje waar de Vuelta Femenina zondag van start gaat. De Nederlandse topwielrenster hoopt voor de tweede keer op rij de eindzege te kunnen pakken. Maar de omstandigheden zijn anders dan verwacht.

Het betekende voor Van der Breggen haar allereerste overwinning sinds 2021 toen ze de Giro voor vrouwen op haar naam schreef. Ze beëindigde haar loopbaan aan het einde van dat jaar, maar keerde aan het begin van 2025 terug in het peloton. Ze was al een paar keer dicht bij haar eerste zege, maar die mocht ze woensdag vieren na een verrassende aanval.

Ploeggenote in het rood

Van der Breggen pakte net niet de rode leiderstrui. Ze staat nu vier seconden achter op ploeggenote Gerritse. De volledige top vijf in het klassement is overigens Nederlands. Vos staat op tien seconden derde, Vollering is met een achterstand van 21 seconden de nummer 4 en Riejanne Markus staat weer twee seconden achter haar.