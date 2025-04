Topwielrenster krijgt kritiek vanwege bijzondere trui, die gekopieerd lijkt: 'Het is niet mijn keuze'

Ze sprintte verrassend naar de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik, maar niet alleen haar sportieve prestatie leverde Kim Le Court aandacht op. De nationale kampioene van Mauritius droeg bij haar zege een opvallende trui die bij velen herinneringen opriep aan een beroemd en iconisch wielershirt. Het leverde haar, naast lof, ook flink wat kritiek op.

Wie zondag alleen de finish van Luik-Bastenaken-Luik zag, kon even denken dat een wereldkampioene als eerste over de streep kwam. Toch was het niet Lotte Kopecky, maar Kim Le Court die de zege pakte. De nationale kampioene van Mauritius sprintte verrassend naar de overwinning en liet daarbij grote namen als Demi Vollering en Puck Pieterse achter zich. Haar trui, die sterk doet denken aan het iconische regenboogtricot, leidde echter tot verwarring én discussie.

De nationale kampioene van Mauritius reed in een wit shirt met rode, blauwe, gele en groene strepen. Exact de kleuren die sterk lijken op de regenboogstrepen van de wereldkampioen. Voor kijkers was het verschil nauwelijks zichtbaar en dat zorgde al snel voor verbaasde reacties. Hoewel de gelijkenis opvallend is, draagt Le Court gewoon haar nationale kampioenstrui, tevens goedgekeurd door de internationale wielerbond (UCI).

Demi Vollering komt met persoonlijke verklaring voor haar nederlaag in Luik-Bastenaken-Luik: 'Ik ben een vrouw hè' Demi Vollering moest zondag in Luik-Bastenaken-Luik genoegen nemen met een derde plaats. De Nederlandse kopvrouw van FDJ-Suez kwam na afloop met een persoonlijke verklaring voor haar nederlaag. In de loodzware finale had Vollering niet alleen te kampen met de hitte en haar rivalen, maar ook met een fysieke strijd die voor buitenstaanders onzichtbaar bleef. "Ik ben een vrouw hè", verklaarde ze openhartig.

'Het is niet mijn keuze'

Na afloop sprak Le Court zich uit over de commotie. "Ik probeer niet iemand anders te zijn", zei de 29-jarige renster. "Ik ben trots op waar ik vandaan kom. Mauritius is een klein eiland in Afrika. Soms zou ik willen dat we een andere vlag hadden, omdat ik zoveel negatieve reacties krijg. Mensen doen er lelijk over op social media. Maar het is niet mijn keuze dat onze vlag eruitziet zoals hij eruitziet, en de UCI heeft deze trui officieel goedgekeurd."

De opmerkingen raken haar, maar tegelijkertijd gebruikt Le Court haar succes om een groter doel te dienen. Met haar prestaties wil ze niet alleen zichzelf, maar vooral haar land op de kaart zetten. "Niemand kent onze vlag, niemand kent ons land. Hopelijk verandert dat na vandaag," zei ze trots.

Tekst loopt door onder afbeelding

De regenboogtrui van Lotte Kopecky lijkt wel erg veel op de nationale kampioenstrui van Kimberly Le Court. ©Getty Images

Trotse kampioene van Mauritius

De nationale titel in Mauritius veroveren bleek voor Le Court minder zwaar dan winnen in Luik-Bastenaken-Luik. "Het deelnemersveld van het kampioenschap ziet eruit als een kopgroepje", lachte over de situatie. "Het wielrennen is niet groot in Mauritius, maar er wordt hard gewerkt om het groter te maken. Elk jaar sluiten er meer jonge meisjes aan. En zolang de competitie er is, zal ik blijven strijden om mijn trui te verdedigen."

Verloofde Tadej Pogacar valt winnende ploeggenoot huilend in de armen na emotionele dagen Dat Kimberley Le Court zondag Luik-Bastenaken-Luik won bij de vrouwen, zagen weinig mensen aankomen. Haar ploeg AG Insurance - Soudal reed volle bak voor de renster uit Mauritius en dat betaalde zich uit. Na de finish hield de verloofde van Tadej Pogacar het niet droog.

Met eerdere hoogtepunten, zoals een ritzege in de Giro en topklasseringen in klassiekers als Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen, bouwt Le Court gestaag aan haar internationale reputatie. De Mauritiaanse bewijst keer op keer dat ze niet alleen haar eigen naam, maar ook die van haar land steviger op de kaart zet binnen het wereldwijde wielerpeloton.