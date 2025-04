Puck Pieterse dankt Annemiek van Vleuten voor haar rol in zege Waalse Pijl, ploegleider verliest weddenschap

Dat Puck Pieterse woensdag de Waalse Pijl won, is slecht nieuws voor haar ploegleider Michel Cornelisse. Dat onthulde de Nederlandse winnares van de wielerklassieker na de finish met een grijns van oor tot oor. Ook dankte ze een grootheid voor de hulp bij haar tweede profzege op de weg.

Na haar zege in de Waalse Pijl sprak Pieterse dankbaar over haar ploegleider Cornelisse, die een weddenschap verloor, en Annemiek van Vleuten die haar had voorzien van tips voor haar debuut in de Ardenner klassieker. "Als zij denkt dat je hier kunt winnen, geeft dat vertrouwen", vertelde de 22-jarige Amersfoortse na haar tweede profzege op de weg.

'Huiswerk goed gedaan'

Pieterse, die vorig jaar een etappe in de Tour de France won, had een epistel met tips gekregen van Van Vleuten, die als performance-mentor bij de ploeg Fenix-Deceuninck is betrokken. "Ze heeft hier heel vaak gereden en werd vaak net nog ingehaald. Ik heb de finishes van de laatste tien edities teruggekeken. Ik heb mijn huiswerk goed gedaan", sprak de winnares, die vorig jaar al wereldkampioene mountainbiken werd. En Cornelisse, die moet eraan geloven. "Hij moet nu op de fiets de Muur op. Dat had hij beloofd als ik zou winnen."

'Ik moest wachten'

Een moeilijke koers was het niet geweest. "Alle ploegen wilden wachten tot de laatste beklimming van de Muur. Ideaal voor mij, want hij ligt me goed. Het lijkt een beetje op een klim in de mountainbikewedstrijd van Leogang. Ik dacht: ik doe gewoon alsof ik daar zo hard mogelijk naar boven rijd." Pieterse reed in het wiel van Demi Vollering, de topfavoriete. "Ik voelde me goed, maar moest wachten." Uiteindelijk versnelde ze en was het verschil duidelijk. "Ik weet het niet, ik heb niet meer omgekeken."

'De Muur liegt niet'

Zondag volgt nog Luik-Bastenaken-Luik, de laatste voorjaarsklassieker. "Ik hoop de goede lijn door te trekken. Het voorjaar is al geslaagd. Het zou mooi zijn nog eens voorin mee te koersen." Pieterse eindigde in de tien koersen die ze dit jaar reed nooit buiten de top 10. Vollering had niet het gevoel dat er veel fout was gegaan op weg naar haar mogelijk tweede zege in de Waalse Pijl. "Als ploeg deden we het goed. Juliette (Labous) bracht me op de Muur perfect in positie. Ik kon mijn poging doen, maar er was er een sterker en dat was Puck", was haar nuchtere conclusie. "De Muur liegt niet, ik heb er vrede mee. Puck heeft een leuke manier van koersen. Alles wat zij voor het eerst doet is gelijk raak."