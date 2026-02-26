Nu het wielerseizoen weer in volle gang is, kan er voorzichtig worden toegeleefd naar de Ronde van Frankrijk. Doordat de problemen die fans veroorzaken alsmaar toenemen, wordt de roep voor entreebewijzen bij de Tour steeds groter. Tourbaas Christian Prudhomme wil daar echter niks van weten.

De grootste wielerronde van het jaar begint dit seizoen op 4 juli. De start is wederom niet in Frankrijk, maar vindt dit jaar plaats in Barcelona. Ook de tweede en derde etappe van de Tour worden verreden op Catalaanse grond. Daarna vertrekt het hele gezelschap naar Frankrijk.

Problemen met fans

De afgelopen jaren stonden bol van incidenten met fans, die meer dan eens het spektakel voor zowel de renners als fans verstierden. Denk aan het beruchte bordje met 'Allez Opi Omi', waarmee een vrouw het voltallige peloton onderuit haalde. Ook Mathieu van der Poel moet het vaak ontgelden. Hij kreeg al eens een bidon en een petje naar zich toe.

De grootste problemen vormden zich echter rond de toenmalige Israel-Premier Tech ploeg, die nu bekend staat als NSN Cycling. Tijdens de Vuelta in Spanje zorgden hordes Pro-Palestinademonstranten ervoor dat diverse ritten werden verkort.

Toegangsbewijzen

Om de problemen enigszins tegen te gaan, werd het idee opgeworpen om toeschouwers dan maar te laten betalen. Daardoor zouden de fans langs de kant voor een groter deel bestaan uit mensen met een passie voor de sport en minder uit relschoppers. Tourbaas Prudhomme wil daar echter niks van weten.

"De belangrijkste reden dat mensen bijvoorbeeld naar een Parijs-Nice komen kijken, is omdat het gratis is", begint de Fransman in gesprek met Eurosport. "Voor mij zou het absolute onzin zijn om de fans ooit te laten betalen voor het bezoeken van een rit."

'Wij bezitten niks'

De reden dat het waarschijnlijk nooit gaat gebeuren is vrij logisch. "Wij bezitten niks. Wij hebben niet ons eigen stadion, onze eigen ijsbaan, onze eigen basketballarena of ons eigen zwembad. Wij rijden op een weg die niet van ons is en dat zal het ook nooit worden", laat de Tourbaas optekenen.

Veldrijden