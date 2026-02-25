De Belgische wielerbond Belgian Cycling is een campagne gestart tegen wangedrag tegen wielrenners. De bond merkt dat er de laatste tijd soms grenzen worden overschreden door de fans. Onder meer Mathieu van der Poel was daar al meerdere keren slachtoffer van.

"Moedig aan met je hart, niet met haat. Langs de kant maak jij het verschil. Respecteer de renners, respecteer de koers", is de boodschap van de campagne met de naam #respecttherace. Komend weekend begint het Belgische wielervoorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad.

Belgian Cycling merkt dat de grenzen soms worden overschreden. "Dat raakt niet alleen de renners, maar ook het imago en de toekomst van het wielrennen zelf. De koers moet een feest zijn voor iedereen: supporters mogen passie tonen en hun favoriet aanmoedigen, maar nooit ten koste van anderen", aldus sportief directeur Massimo Van Lancker.

Van der Poe regelmatig doelwit

Van der Poel was de afgelopen jaren regelmatig slachtoffer van gegooide voorwerpen uit het publiek. Zo kreeg hij vorig jaar op weg naar zijn zege in de wielerklassieker Parijs-Roubaix een bidon in zijn gezicht. Daarop sprak de oud-wereldkampioen van "een poging tot doodslag".

De 31-jarige Van der Poel was ook al meerdere keren het doelwit tijdens veldritten in België. Zo werd er een keer naar hem gespuugd door een toeschouwer en ook kreeg hij bier en zelfs urine naar zich toegegooid.

Van der Poel debuteert in Omloop

Van der Poel maakte uitgerekend woensdag bekend dat hij zaterdag mee gaat doen in Omloop Het Nieuwsblad. De Nederlander reed én won al vele wedstrijden in het voorjaar, maar aan deze deed hij nog nooit mee. Van der Poel krijgt komend weekend concurrentie van zijn rivaal Wout van Aert van Team Visma | Lease a Bike.