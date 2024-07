Tour de France treurt om overleden renner, peloton staat stil bij drama

De Ronde van Frankrijk staat stil bij het overlijden van wielrenner André Drege, die zaterdag om het leven kwam tijdens een val in de Ronde van Oostenrijk. Voor de start van de negende tourrit was er een eerbetoon voor Drege.

Het eerbetoon aan Drge vond plaats in start- en finishplaats Troyes, net voor de start van de gravelrit van zondag. Uno-X Mobility, de enige Noorse ploeg in deze Tour, werd bij de start naar voor geroepen, waarna de renners van de ploeg een hommage brachten aan hun landgenoot en een moment van stilte wordt voorzien.

🚴🇫🇷 | De mannen van Uno-X staan vooraan met een eerbetoon aan de overleden Andre Brege en krijgen steun van de rest van het peloton. 🙏🙏🙏 #TDF2024 pic.twitter.com/AsToPoRl2g — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 7, 2024

Verschillende Tour-renners van Uno-X kenden de betreurde Drege persoonlijk en reageerden zaterdag na de achtste etappe verslagen op het nieuws.

De 25-jarige Drege, een renner van het continentale Coop-Repsol, kwam zaterdag om het leven bij een val tijdens de afdaling van de Grossglockner. De slotetappe van de Ronde van Oostenrijk van zondag werd daarom geannuleerd en vervangen door een geneutraliseerde herdenkingsrit, terwijl de Sibiu Tour in Roemenië zondagmorgen van start ging met een minuut stilte voor Drege.

Ronde van Oostenrijk

De slotetappe van de Ronde van Oostenrijk wordt anders afgewerkt dan gepland. Op verzoek van de nabestaanden en het team van Drege zal er een 'condoleancestoet' plaatsvinden.

After the wishes of André’s father and closest family, his teammates and the entire team, a memorial ride will be held today. This gives the cycling family the opportunity to come to terms with what happened and to honour André Drege’s memory.



For André, forever in our hearts❤️ pic.twitter.com/Scy41SOaS3 — Team Coop - Repsol (@TeamCoopRepsol) July 7, 2024

"Samen met de sportdirecteurs en renners hebben we besloten de etappe van vandaag niet te rijden en in plaats daarvan een geneutraliseerde condoleancerit te houden ter nagedachtenis aan André Drege. De herdenkingsrit was de uitdrukkelijke wens van Andrés vader, zijn teamgenoten en zijn hele team. We geven de hele wielerfamilie de kans om samen te verwerken wat er is gebeurd en André Drege te herdenken. Ons hele organisatieteam is geschokt door dit tragische ongeval en onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familieleden van André en zijn Coop-Repsol-team in moeilijke tijd", meldt koersdirecteur Thomas Pupp.

De renners komen zondag om 10.15 uur samen in Kufstein, waar ze om 11.00 uur onder de startboog een minuut stilte zullen houden. Daarna rijden de renners een korte geneutraliseerde lus in Kufstein. Vervolgens trekken de renners en ploegen met de wagens en teambussen naar Tufles, waar een condoleancestoet zal gereden worden tot in Igles.