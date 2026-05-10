Dylan Groenewegen kwam erg dichtbij in de derde Giro-etappe, maar de Nederlandse topsprinter legde het af tegen de Fransman Paul Magnier. Groenewegen werd derde. In het klassement verandert er weinig. Maandag is een rustdag in de Giro 'd Italia.

Paul Magnier heeft na de eerste ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Franse renner van Soudal Quick-Step was in de straten van de Bulgaarse hoofdstad Sofia de snelste in de massasprint, voor de Italiaan Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Nederlander van Unibet Rose Rockets kwam in de laatste meters snel opzetten, maar kon zijn wiel net niet voor dat van de Fransman steken.

Klassementen en uitslagen Giro d'Italia

In het algemeen klassement verandert er weinig. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui, met 4 seconden voorsprong op de Duitser Florian Stork en de Colombiaan Egan Bernal. Thymen Arensman is de beste Nederlander, hij staat vierde op 6 seconden van Silva. Door de val van zaterdag hebben inmiddels zeven deelnemers de ronde verlaten. Met name UAE Team Emirates is hard getroffen. De ploeg raakte drie renners kwijt, onder wie klassementsmannen Adam Yates en Jay Vine.

Maandag volgt een rustdag. Dinsdag gaat de koers verder in het uiterste zuiden van Italië met een etappe over 138 kilometer met onderweg een beklimming van de tweede categorie.

