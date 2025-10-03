Cian Uijtdebroeks heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de wielerwereld. Een week nadat de relatie met zijn vriendin en wielercollega naar buiten kwam, heeft hij nu ook een transfer gemaakt die niemand aan zag komen.

Uijtdebroeks werd bij Visma | Lease a Bike gezien als een van de meest veelbelovende talenten bij de ploeg, maar plots maakt hij de keuze om zijn team te verlaten. De Belgische toprenner heeft een contract tot medio 2029 getekend bij de Spaanse ploeg Movistar. Uijtdebroeks is zelf woonachtig in Andorra en traint daardoor vaak in Spanje, wat hij als een van de redenen zag om de overstap te maken.

Nieuwe vriendin

Tijdens het WK wielrennen was Uijtdebroeks ook al een veelbesproken renner, nadat zijn relatie met een collega bekend werd. Hij is al een tijdje samen met de Canadese Magdeleine Vallieres, de 24-jarige renster die verrassend wereldkampioene werd. "Ja, ze is mijn vriendin. Dit zeker een heel mooi moment", zo zei Uijtdebroeks tegenover Het Laatste Nieuws over de relatie met Vallieres.

Overstap

Op de website van zijn nieuwe ploeg Movistar vertelt Uijtdebroeks wat hem heeft gedreven tot de overstap. "Ik ben nu op een fase in mijn carrière waar het verder ontwikkelen van mezelf als klassementsman in grote rondes essentieel wordt. Ik ben ervan overtuigd dat Movistar, en specifiek een renner als Enric Mas, mij kan helpen in deze ontwikkeling en we tegelijk grote resultaten kunnen bereiken. Dit team heeft een sterke historie in het rijden van klassiekers en ik weet zeker dat ik hier een sterke coureur in het peloton kan worden."

Toch is Uijtdebroeks ook dankbaar voor alles wat hij heeft meegemaakt in zijn tijd bij de Nederlandse ploeg. "De laatste twee jaar heb ik bij Visma | Lease a Bike veel geleerd over voeding, trainingmethodes en andere aspecten van het professionele wielrennen. Maar ik voelde dat het tijd is om mijn horizon te verbreden en mijn ontwikkeling te stimuleren door middel van nieuwe uitdagingen."