Roxanne Bertels geniet met volle teugen van de Tour de France. Ze zag haar vriend Mathieu van der Poel een paar dagen in het geel rijden én brengt veel tijd door met een andere 'wielervrouw'.

Bertels deelt een reeks beelden op Instagram voor haar bijna 100.000 volgers. Het eerste beeld is een video, waarop de 32-jarige verliefd kijkt naar Van der Poel. De 30-jarige topwielrenner staat op dat moment op het podium in de gele trui. Hij won de tweede etappe en reed uiteindelijk vier dagen in de leiderstrui.

Zijn vriendin staat hem vanaf de zijkant aan te moedigen. Dat doet ze samen met Melanie Peetermans, de vriendin van Van der Poels teamgenoot Jasper Philipsen. Bertels is heel blij met haar vriendschap met Peetermans, schrijft ze bij haar post: 'Zo dankbaar voor de vriendschappen die wielrennen me hebben gebracht. Het is gebouwd op begrip voor elkaar en we hebben herinneringen voor het leven.'

Lovende woorden voor Bertels

Peetermans denkt er net zo positief over. 'Ik ben zo dankbaar voor een vriendin als jij, met je prachtige ziel.' Ook iemand anders in de reacties schrijft lovend over Bertels: 'Je hebt elegantie en respect. Er gaat een video van jou rond op het internet, waarbij je je hand op de rug van Mathieu legt vlak na de finishlijn. Jullie zeggen niks, alleen een zacht handje dat zegt: 'Ik ben hier en ik ben er voor je.' Die stilte liet luid en duidelijk horen wat voor liefde jullie voor elkaar hebben.'

Van der Poel ruikt kansen

Van der Poel genoot dinsdag van een rustdag in de Tour de France en stapt woensdag weer op de fiets. Het is tijd voor de elfde etappe: een vlakke rit, waarbij Toulouse het begin- en eindpunt is. Van der Poel, die inmiddels dertigste staat in het algemeen klassement, zal hier weer meedoen om de ritzege.