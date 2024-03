Roxanne Bertels: vriendin van Mathieu van der Poel die nacht op het politiebureau doorbracht

Mathieu van der Poel kan verschrikkelijk hard fietsen. De alleskunner fietste in zijn carrière al een mooi wagenpark bij elkaar. Zijn passie voor snelle auto's bracht hem dan ook bij zijn vriendin, de 31-jarige Roxanne Bertels. Maar wie is nou die Belgische schone die Van der Poel in de armen valt na iedere race?

In 2018 leerden Bertels en Van der Poel elkaar op een bijzondere manier kennen. Je raadt het al... via de gezamenlijke passie voor auto's. Dat gebeurde op het ijs in Finland. De Belgische werkte toen nog als marketeer voor Porsche, MvdP mocht er rondjes rijden (en nam zijn fiets mee).

Na het uitje ging Bertels met nog wat collega's naar de cross in Hulst, daarna volgde nog een gezellig drankje met Van der Poel in Antwerpen. Wat eerst begon als vriendschap, eindigde in een relatie. Bertels heeft zelfs haar werk bij Porsche opgegeven om Van der Poel volledig bij te staan. De Belgische doet de administratie en zorgt dat het huishouden in orde is, zodat de wielrenner daar geen omkijken naar heeft.

Mathieu van der Poel: eigenwijze alleskunner op de fiets die dankzij liefde voor mooie auto's vriendin Roxanne vond Als kind uit een ware wielerfamilie was het lot bij zijn geboorte eigenlijk al geschreven. Maar de manier waarop Mathieu van der Poel de harten van de wielerfans zou veroveren, kon niemand voorspellen. Een zeer complete renner met een goed gevulde palmares in allerlei disciplines. Dit is Mathieu van der Poel, de 29-jarige wielrenner uit het Belgische Kapellen, die op zijn achttiende voor de Nederlandse nationaliteit koos.

Voorafgaand aan de ontmoeting wist Bertels helemaal niks van wielrennen, nu is ze een heuse wielervrouw. Ze maakt van dichtbij de mooie overwinningen van Van der Poel mee, maar het zit zo nu en dan ook wel eens tegen. Toen Van der Poel hard ten val kwam bij de mountainbikerace op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 ging dat door merg en been, zegt ze in een uitgebreid interview met HLN.

Groot hart

Bertels heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de tot nu toe succesvolle carrière van haar vriend. Volgens Van der Poel heeft het samenwonen hem rustiger gemaakt. Ook was ze erbij in misschien wel het vreemdste moment uit zijn wielerbestaan. Roxanne lag op de kamer met de Nederlander daags voor de wegwedstrijd van de WK wielrennen 2022, toen hij werd opgepakt na een incident met enkele jongeren in het hotel.

Die benauwde situatie maakte veel indruk op Bertels, die de hele nacht op het politiebureau wachtte tot haar vriend uit de cel mocht. Volgens Van der Poel tekent het dat ze 'een groot hart' heeft en de wereld er fraaier uit zou zien als iedereen was zoals haar.

Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanne Bertels na zijn overwinning in Milaan-San Remo in 2023. © Getty Images

Verslaafd aan pilates

Van der Poel heeft zelf ook invloed op Bertels. Door zijn sportieve levensstijl is zij zelf ook meer gaan sporten. Van der Poel lacht zijn vriendin er wel eens om uit, maar Bertels is helemaal weg van pilates. Het is goed voor haar lijf zegt ze. En Bertels doet wel meer om goed in shape te blijven.

De dingen die ze doet, deelt ze graag met haar 66,5 duizend volgers. Maar een influencer wordt ze liever niet genoemd, een 'verschrikkelijke term' vindt ze dat. Bertels deelt vooral producten die zij goed vindt en waar ze echt achterstaat.

Vriendin verloren

Ruim voordat Bertels haar vriend leerde kennen, verloor ze een goede vriendin. Ze kwam om het leven bij een waterski-ongeluk. Dat gebeurde in Australië, waar ze woonde. Bertels kreeg daardoor nooit de kans om afscheid te nemen. Het zorgde voor een belangrijke levensles. Sindsdien vertrekt ze nooit met ruzie uit huis, vertelt Van der Poel in een interview met HUMO. De kleinste dingen in huis worden meteen uitgesproken.

Huishouden

Het koppel is al bijna zes jaar samen. Ze wonen met zijn drietjes in het dorpje ’s Gravenwezel (zo'n 6500 inwoners), vlak bij Antwerpen. Drietjes? Ja, het huishouden bestaat naast Bertels en Van der Poel uit hond Lola. De shiba poseert regelmatig op foto's van het baasje.

Een kleine Van der Poel is nog niet aan de orde volgens Bertels, ook omdat hun leven nu nogal gehaast is. Er is wel een kinderwens en ze zullen niet wachten totdat de wielrenner gestopt is, want 'dan heeft ons kind bejaarde ouders'. Van der Poel ging ook nog niet op zijn knie, al heeft ook dat geen haast, zegt Bertels. Ze zijn gelukkig samen en Mathieu is 'echt de liefde' van haar leven.