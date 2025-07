De eerste rustdag van de Tour de France heeft voor een evaluatie van jewelste gezorgd bij ex-schaatser Ben van der Burg. Hij vond het 'jammer' dat er een dag geen wielrennen was, maar wilde ook vooral los over Mathieu van der Poel. Dat deed hij dus al schreeuwend in De Oranjezomer. "Ik heb zo onwijs genoten van afgelopen week", stak de liefhebber van wal.

"We hebben een echte topweek gehad, dankzij Mathieu van der Poel", is Van der Burg (57) lovend over de inbreng van de Nederlander. De kopman van Alpecin-Deceuninck won een etappe, droeg dagenlang het geel en zorgde zondag voor een opmerkelijke vluchtpoging met ploeggenoot Jonas Rickaert. "Het was echt niet normaal wat hij heeft gedaan. Zoals zondag. Hij vertelde dat zijn vermogen niet onder de 400 watt is geweest. Dat zegt de meeste mensen niks, maar dat is héél hard."

'Hoe is het mogelijk?!'

En Van der Burg weet waar hij het over heeft. In zijn hoogtijdagen als langebaanschaatser behoorde hij tot de wereldtop. "In mijn tijd moest ik eens 2,5e minuut voluit fietsen en alles geven wat ik had. Ik was toen de nummer twee van de wereld en trapte 580 watt. Van der Poel trapt urenlang boven de 400 watt. Dat is hoeveel paardenkracht je hebt hè! Eén paardenkracht is zo'n 735 watt en hij trapt dus als een half paard, urenlang. Dat zijn elementen in de Tour waarbij ik denk: 'Hoe is het mogelijk?!'"

'Hij gaat gewoon'

Maar ook de instelling van Van der Poel - gewoon aanvallen en kijken waar het schip strandt - kan Van der Burg meer dan bekoren. "Heel veel mensen doen dingen die we al kennen en gezien hebben. Maar hij demarreert gewoon vanaf de start. Hij gaat gewoon. Aanvallen. Dingen durven. Je weet dat het 999 van de 1000 keer misgaat en alleen met een wonder gaat het goed. Dat hij 750 meter van de streep wordt gepakt, maakt dan niet eens uit. Hij probeert het gewoon."

'Daar heb ik zo'n bloedhekel aan'

Van der Burg windt zich flink op als het gaat om die mislukte vluchtpoging met Rickaert van zondag. "Al die ploegen - en daar heb ik zo'n bloedhekel aan - met renners die dertiende worden in zo'n sprint, die Mathieu van der Poel terug gaan halen. Dat slaat nergens op. Als je weet dat je niet mee gaat doen om de strijd, dan moet je het lekker laten. Slecht is slecht, dus wat die renners allemaal deden sloeg werkelijk waar helemaal nergens op."

