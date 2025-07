De Tour de France is bijna op de helft en Ben Healy is aan het begin van de elfde etappe de verrassende man in de gele leiderstrui. De wielrenner van EF Education-EasyPost won al een rit en greep in de eerste bergrit van de Tour het geel ten koste van Tadej Pogacar. Het verhaal van Healy is bijzonder. Hij rijdt namelijk onder de vlag van Ierland, maar is helemaal geen 'echte' Ier.