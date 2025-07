Mathieu van der Poel is op de nieuwe wereldranglijst opgeklommen naar de derde plek. De Nederlandse toprenner reed maar tweederde van de Tour de France uit, maar zorgde daarin wel voor veel spektakel én goede klasseringen. Dat levert Van der Poel een stijging van twee plekken op, maar nummer 1 van de wereld zal hij voorlopig niet worden. Tadej Pogacar is ongenaakbaar.

Tijdens de eerste tien dagen van de Ronde van Frankrijk behoorde Van der Poel tot de smaakmakers van de koers. Hij won een etappe, droeg vier dagen de gele trui en liet zich veel en indrukwekkend zien. Dat leverde hem op de officiële wereldranglijst van wielerunie UCI een stijging van twee plekken op; hij gaat van vijfde naar plaats drie. Hij moet een renner die de Tour de France miste, voor zich dulden.

Mads Pedersen

Mads Pedersen van Lidl-Trek is namelijk de nieuwe nummer twee van de wereld. De 'klassiekerman' ging samen met Van der Poel over Remco Evenepoel en Wout van Aert heen. De Belgen reden een wisselvallige Ronde van Frankrijk: Evenepoel moest afstappen en Van Aert bekroonde het werk van team Visma | Lease a Bike met een ritzege op de Champs-Elysées. Hij sluit nu de top vijf van de wereld af. Maar er is één baas boven baas: Tadej Pogacar.

Ongrijpbare Tadej Pogacar

De Sloveense wereldkampioen won vier ritten en droeg het overgrote deel van de Tour de gele trui, die hij ook in Parijs nog om zijn schouders had. Hij was al de nummer één van de wereld, maar verstevigde die positie nog eens flink. Hij heeft nu 11.465 punten en dat is meer dan Pedersen (4555.57 punten) en Van der Poel (4366) bij elkaar hebben. Het geeft het verschil tussen hem en de rest van de toprenners pijnlijk duidelijk.

Stijgers en dalers

Nieuw in de top tien zijn Oscar Onley (Picnic-PostNL, van plek 27 naar 8), Ben O'Connor (Jayco-AlUla, van plek 15 naar 9) en Florian Lipowitz (Bora-hansgrohe, van plek 32 naar 10). Jonas Vingegaard stond zevende en staat dat nog steeds. Zijn tweede plek in de Tour zorgde niet voor een stijging. Sprinters Biniam Girmay en Jasper Philipsen staan allebei net buiten de top twintig.