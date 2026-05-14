Jarenlang werd Jonas Vingegaard begeleid door wielertrainer Tim Heemskerk. Aan die samenwerking komt echter een einde, want Heemskerk maakt de overstap naar Red Bull-Bora-hansgrohe. Daarmee lijkt de kans zeer aanwezig dat hij zich bezig gaat houden met Remco Evenepoel.

In februari werd al duidelijk dat Heemskerk zou vertrekken bij Visma | Lease a Bike, waar hij onder andere Jonas Vingegaard begeleidde. Volgens de ploeg merkte de trainer dat hij zijn creativiteit en passie niet meer op de juiste manier kwijt kon binnen het team. Heemskerk zelf gaf aan dat hij daarin eerlijk moest zijn naar zichzelf én naar de mensen met wie hij jarenlang had samengewerkt.

Vooral in de ontwikkeling van Vingegaard speelde Heemskerk een belangrijke rol. In de acht jaar dat hij voor de Nederlandse ploeg werkte, groeide de Deen uit van veelbelovend talent tot absolute wereldtop. Na zijn tweede plaats in de Tour de France van 2021 won Vingegaard de ronde daarna twee jaar op rij.

Volgende stap

Woensdag werd duidelijk waar Heemskerk zijn loopbaan vervolgt: bij concurrent Red Bull-Bora-hansgrohe. Hoe zijn nieuwe rol er precies uit gaat zien, is nog niet volledig bekend. De trainer gaat per direct aan de slag bij de Duitse formatie, maar met welke renners hij daar gaat werken, moet nog blijken.

De kans lijkt echter groot dat Remco Evenepoel een van de renners wordt die Heemskerk gaat begeleiden. De Belg werkt op dit moment nog samen met Dan Lorang, maar die vertrekt aan het einde van dit seizoen.

Respect

Ondanks zijn vertrek, werd er bij Visma | Lease a Bike met veel respect gesproken over Heemskerk. De ploeg benadrukte hoeveel Heemskerk in al die jaren had betekend voor de ontwikkeling van hun trainingsaanpak. Hij gold als iemand die voortdurend op zoek was naar kleine verbeteringen en slimme details om renners nog beter te maken. Het is niet duidelijk hoe hard het vertrek van Heemskerk is aangekomen bij Vingegaard.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover