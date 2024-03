Video | Als bowlingkegels omver: glijpartij wielrenner Stefan Küng schakelt alle achtervolgers uit

Voor de baanwielrenners staat 2024 in het teken van de Olympische Spelen. De Nederlandse ploeg rijdt dit weekend in Hong Kong de Nations Cup en dat is het grote meetmoment in aanloop naar Parijs. Tussen sprinttoppers Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland leek vorig jaar wat spanning te zijn ontstaan, maar het lijkt erop dat het op weg naar de Spelen geen enkele rol meer speelt. Dat vertelt Lavreysen aan onder meer Sportnieuws.nl in een digitale persconferentie.