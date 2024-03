Rohan Dennis voor de rechter verschenen na dodelijke aanrijding echtgenote

Wielrenner Rohan Dennis is in de nacht van dinsdag op woensdag voor de rechter verschenen. De voormalig wereldkampioen tijdrijden wordt ervan beschuldigd de dood van zijn vrouw Melissa Hoskins Dennis te hebben veroorzaakt met roekeloos rijgedrag. Een verzoek van de aanklagers voor een uitstel van vijf maanden werd goedgekeurd, waardoor de borgtocht van Dennis is verlengd.

Dennis verscheen voor het eerst voor de rechter sinds de dodelijke aanrijding. In december werd de Australiër opgepakt voor het doodrijden van zijn vrouw met een pick-uptruck voor hun huis. De voormalig profrenster Hoskins overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Dennis deed in de eerste zitting een beroep op zijn zwijgrecht. De aanklagers vroegen om meer tijd, zodat de politie een grote reconstructie van het ongeval kan voltooien. Dat verzoek werd goedgekeurd door de magistraat, Simon Smart. De zaak wordt vijf maanden uitgesteld.

Wielrenner Rohan Dennis, die verdacht wordt zijn vrouw te hebben gedood, 'gewoon' aanwezig bij haar uitvaart De uitvaart van Melissa Hoskins was woensdagochtend (Nederlandse tijd) in Perth, Australië. Zij is de vrouw van wielrenner Rohan Dennis en stierf aan de gevolgen van een auto-ongeluk, die haar man mogelijk veroorzaakt heeft. Hij is nog altijd verdachte in haar zaak, maar was wel bij de uitvaart aanwezig.

In de afgelopen maanden was Dennis op borgtocht vrij, nadat hij een borgsom betaalde. Door de beslissing om de zaak uit te stellen wordt de borgtocht van Dennis verlengd en zal hij op 6 augustus opnieuw voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie achtte de kans klein dat Dennis nog extra strafbare feiten zal plegen. Hij mocht daarom ‘gewoon’ bij zijn kinderen blijven.

Als de wielrenner schuldig wordt bevonden aan de dood door gevaarlijk rijgedrag kan hem dat een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar opleveren.