Remco Evenepoel al bezig met Tour de France: verkenning koninginnenrit en tijdrit

Daags na Parijs-Nice heeft Ramco Evenepoel gebruik gemaakt van zijn locatie. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was in de buurt en besloot alvast wat van het parcours van de Tour de France deze zomer te verkennen.

Journalist Sébastian Piquet meldt dat Evenepoel de tijdrit, die op zondag 21 juli op het programma staan, aan het verkennen was. Dit parcours loopt van Monaco naar Nice en was dus in de buurt van de Franse koers waar de Belg twee werd achter winnaar Matteo Jorgenson.

Dubbelslag Visma | Lease a Bike: Parijs-Nice en Tirreno Adriatico worden gewonnen Team Visma | Lease a Bike heeft zondag zowel de Parijs-Nice als de Tirreno Adriatico gewonnen. Matteo Jorgenson was de winnaar in Frankrijk, terwijl Jonas Vingegaard in Italië de beste was.

Ook de koninginnenrit van de Tour werd alvast (deels) aangedaan. Evenepoel en enkele ploeggenoten gingen omhoog op de Col de Turini, de Colmiane en de Col de la Couillole. Op laatstgenoemde eindigt de rit in de Tour.

Eerste Tour

Het wordt voor Evenepoel de eerste keer dat hij de Tour de France gaat rijden. Naast het wereldkampioenschap (in 2022 op de weg en in 2023 met het tijdrijden) won hij wel al een de Vuelta. Ook in Frankrijk hoopt de Belg hoge ogen te kunnen gooien. Eerder verkende hij al de gravelrit en de andere tijdrit van de Tour.