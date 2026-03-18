Opmerkelijk nieuws vanuit Spanje. Daar staat een oud-lid van de Guardia Civil, de militaire politie, terecht voor een poging tot doodslag op oud-topwielrenner Alejandro Valverde. Het Spaanse Openbaar Ministerie eist een jarenlange celstraf voor de voormalig politieagent.

Voor de gebeurtenissen moet er worden teruggegaan naar de stad Murcia, in het zuidoosten van Spanje, en naar het jaar 2022. In het laatste officiële seizoen als prof van Alejandro Valverde werd hij, samen met een fietsmaat, aangereden door een auto. Dat zou bewust zijn gebeurd door een oud-agent van de militaire garde.

Bewust aangereden

Valverde en zijn kompaan reden in een groepje met meerdere wielrenners, toen er plots een auto op hen inreed. Iets eerder had de wereldkampioen van 2018 al een aanvaring gehad met de bestuurder van de auto, die hem dus later zou aanrijden. Waarschijnlijk omdat de groep renners de auto van meerdere kanten had ingehaald.

Het Openbaar Ministerie is keihard en eist een celstraf van liefst 15 jaar en drie maanden voor de oud-agent. Dat wees een hoorzitting in de rechtbank in Murcia deze week uit. Valverde moest zelf ruim een maand revalideren. Zijn aangereden vriend lag zelfs een jaar in de lappenmand.

Politieagent

Een extra saillant detail is dus dat de verdachte een gepensioneerd politieagent is, die werkte voor de Guardia Civil. Hij hoopt al enige jaren tot een schikking te komen met de oud-renner, maar die wil daar vooralsnog niks van weten. De verdachte en zijn advocaat menen dat het nooit de intentie was om de wielrenners om het leven te brengen. Daarmee zou het geen poging tot doodslag worden maar mishandeling.

In een officiële verklaring sprak de advocaat van de verdachte zelfs zelfs zijn absolute ongenoegen uit over de zaak. Hij wil dat de gesprekken over een mogelijke schikking zo snel mogelijk weer worden opgepakt.

Palmares Valverde

Valverde staat bekend als één van de beste Spaanse renners van deze eeuw. Op zijn palmares prijken talloze etappezeges in de drie grote rondes. Bovendien won hij de Vuelta en werd hij in 2018 wereldkampioen. Ook kwam hij in diverse klassiekers juichend over de streep. Enkele maanden na het incident stopte hij met topsport, op 42-jarige leeftijd. Tegenwoordig is hij de bondscoach van de Spaanse wielerselectie.