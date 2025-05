Strijdbijl tussen Remco Evenepoel en sportjournalist nog niet begraven: 'Het wordt als beschuldiging gezien'

Belgische sportjournalist Ruben van Gucht kreeg het deze week aan de stok met wielrenner Remco Evenepoel. Van Gucht laat het er nog niet bij zitten en deelt nu zijn kant van het verhaal. Volgens hem zijn zijn woorden ander geïnterpreteerd.

Op een Belgische radiozender spreekt Van Gucht zich uit over het voorval. "De invulling die de media eraan gegeven heeft, was niet de invulling die ik eraan gegeven had", aldus de sportjournalist.

Van Gucht schoof maandag aan in het VRT-programma De Afspraak en beweerde geruchten te hebben gehoord dat Evenepoel financieel voor de familie van zijn vrouw Oumi zou zorgen. De Belgische topper noemde het 'complete onzin' via een statement op Instagram en sloeg hard terug naar Van Gucht: "Ik weet niet waar jij je verhalen vandaan haalt, Ruben. Of is het soms moeilijk voor jou te geloven dat een Marokkaanse familie gewoon hard gewerkt heeft en welgesteld is?"

Andere invulling

Maar de journalist stelt dat hij het nooit over finaniciële zaken heeft gehad. Hij was dan ook verrast door het felle bericht van Evenepoel en stuurde hem een bericht. "Ik wilde ook duidelijk maken dat de invulling die hij, en vervolgens alle media, eraan hebben gegeven, niet de invulling was die ik eraan gegeven had."

"Ik heb nooit de financiële context in mijn woorden gelegd of woorden gebruikt die op financiën duiden. Die interpretatie is er wel aan gegeven door mensen. Het was zeker niet mijn bedoeling om het daarover te hebben”, Vervolgt Van Gucht. Hij zou alleen hebben gezegd dat hij voor hen zorgt en dat hij erg betrokken is bij zijn schoonfamilie.

“De woorden ‘zorgen voor’ worden in een andere context vaak als heel positief beschouwd en hier wordt het plots als een gebrek of een soort beschuldiging gezien", aldus Van Gucht.