Voor Geraint Thomas is er nauwelijks een mooier einde denkbaar. De 39-jarige Brit rijdt zondag zijn laatste etappe in de Tour of Britain en finisht in zijn eigen Cardiff. Precies daar waar zijn wieleravontuur ooit begon, neemt de Tourwinnaar van 2018 afscheid van het peloton.

In Zuid-Wales stond het zwart van de mensen om de 39-jarige Brit uit te zwaaien. De slotrit van 122 kilometer begon in Newport, bij de wielerbaan die naar hem is vernoemd, en voerde langs plekken uit zijn jeugd, zoals de club Maindy Flyers. Eindpunt: Cardiff, op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis.

Emotioneel eerbetoon bij de start

Voor de start kreeg Thomas van zijn collega’s een erehaag, met onder anderen Remco Evenepoel in de rij. De renners gingen zij aan zij staan, klapten en lieten hun wielen draaien toen de Brit er tussendoor reed. Het leverde een indrukwekkend en emotioneel moment op, dat door het publiek met luid applaus werd begeleid. Samen met de duizenden fans met maskers en spandoeken van Thomas langs de weg, en zijn ploeg INEOS in een speciaal tenue, onderstreepte het eerbetoon hoe geliefd hij is.

Zelf genoot Thomas zichtbaar van het moment. "De steun is fantastisch. Het is een privilege om hier te eindigen. Ik voel me een beetje als een kind dat op Kerstmis wacht: plots is dat moment er", vertelde hij vlak voor de emotionele start. "Het voelt wel gek, zeker nu ik mijn vrouw en zoon zie. Morgen gaat het nog veel meer pijn doen. Ik zal proberen mezelf in te houden, maar dat gaat vermoedelijk niet lukken."

An incredible guard of honour for @GeraintThomas86 ahead of the final stage of his career 👏👏👏



Wonderful scenes to kick off the #ToBM finale in Newport 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Evenepoel vol lof over Thomas

Evenepoel noemde Thomas deze week nog 'een inspiratiebron'. De Belg vertelde dat hij als jonge renner al eens te gast was bij de ploeg van Thomas en sindsdien veel respect voor hem heeft. "Dat hij de Tour won op zijn 32ste? Dat is een voorbeeld van nooit opgeven. Je moet er altijd in blijven geloven. Op een dag loont geduld", weet Evenepoel.

Van Dumoulin-beul tot publiekslieveling

Zijn grootste triomf boekte Thomas in 2018, toen hij de Tour de France won en Tom Dumoulin tweede werd. Voor Nederland een bittere herinnering, voor Groot-Brittannië een historisch hoogtepunt. Sindsdien wordt hij in het peloton kortweg 'G' genoemd: een koosnaam die zijn status als publiekslieveling onderstreept. Oud-ploeggenoot Wout Poels zei ooit: "Bij G is het alles of niets. Óf hij trainde volle bak, óf hij was aan het feesten."

Naast zijn Tourzege werd Thomas ook nog tweede en derde in de Ronde van Frankrijk en stond hij op het podium van de Giro d’Italia. Op de baan pakte hij olympisch goud in 2008 en 2012 en won hij in 2014 goud op de weg bij de World Games.

Nieuwe rol bij INEOS?

Wat de toekomst brengt, is nog onzeker. Zelf wil Thomas eerst een tijdje afstand nemen. "Ik zal met het team praten over een andere rol. En verder zal ik een poosje vrijaf nemen. Na een week of twee niksen voel ik vast weer de jeuk om iets te doen", blikt G vooruit.

Dubbel afscheid in het wielrennen

Opvallend genoeg stond het wielerweekend niet alleen in het teken van Thomas. Ook bij de vrouwen zwaaide een icoon af: Ellen van Dijk reed in de Simac Ladies Tour haar laatste koers. De drievoudig wereldkampioene tijdrijden kreeg in Lichtenvoorde een erehaag van collega’s en nam net als Thomas afscheid op de meest passende plek: in eigen land, toegejuicht door fans en het peloton.