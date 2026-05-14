Tijdens de zesde etappe van de Giro d'Italia op donderdag ging het bijna gruwelijk mis. Een toeschouwer vertoonde belachelijk gedrag, maar gelukkig liep het met een sisser af.

Bij een rotonde op de 50 kilometer op de streep kwam een man uit het publiek tot viermaal toe gevaarlijk dicht bij de renners. Uiteindelijk gaf deze doorgedraaide toeschouwer zelfs een duw aan Gianmarco Garofoli. Gelukkig kwam er niemand ten val door deze bizarre actie.

De Eurosport-commentatoren van dienst keurden deze actie uiteraard af. "Wat een mafkees", zo merkt Karsten Kroon op. "Gefeliciteerd, stoer hoor. En dan sta je dus goed op beeld ook."

🚴🇮🇹 | Helaas zijn er ook in de Giro d'Italia een paar mafkezen langs het parcours. De renners worden in gevaar gebracht voor een filmpje... 😡 #GirodItalia



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 14, 2026

Zesde etappe

Op donderdag trekt het peloton 161 kilometer van Paestum naar Napels. De overwegend vlakke rit zal waarschijnlijk uitmonden in een sprint. In de finale maken de renners een lus om de Vesuvius heen, waarna ze Napels uiteindelijk via het oosten binnen rijden. De finish ligt op de met kasseien bezaaide Piazza del Plebiscito.

Dylan Groenewegen

In Napels hoop wielerploeg Unibet Rose Rockets Dylan Groenewegen goed af te zetten voor de sprint om zo de eerste overwinning van het team in een grote ronde te bemachtigen. In de derde etappe was hij al dichtbij de zege. “Ik had de snelheid, maar ik kwam te laat”, zei hij na afloop van die rit bij Eurosport. “Het team deed het geweldig. Wat niet goed ging tijdens de eerste sprintkans, pakte nu wel goed uit. Maar ik had er gewoon eerder voor moeten gaan. Ik had de snelheid, dus dom.” Ook Jonathan Milan (Lidl-Trek) en Paul Magnier (Soudal Quick-Step) zijn kanshebbers voor de ritwinst.

