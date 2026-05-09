Voor de tweede dag op rij was het kommer en kwel in de Giro in Bulgarije. Opnieuw ging een hele rits renners hard onderuit op de spekgladde wegen. Wielericoon Annemiek van Vleuten zag het allemaal met lede ogen aan en is van mening dat deze valpartij een stuk 'erger is dan de meeste valpartijen'.

Net als een dag eerder hebben de meeste mensen het na afloop van de Giro-etappe meer over de valpartij dan over de uiteindelijke winnaar. Wederom ging het mis richting de finale van de rit, waardoor de unieke prestatie van Guillermo Silva, die als Uruguayaan het roze pakte, wat ondersneeuwde. Annemiek van Vleuten vond het heftig om te zien, vooral door de plek waar het ongeluk plaatsvond.

'Extra ernstige valpartij'

"Je ziet iemands voorwiel wegglijden, waarna die renner weg slipt. Dat was op een erg glad deel van de weg", lichtte Van Vleuten na afloop toe bij Kop over Kop van Eurosport. Ook collega-analist Jip van den Bos zag het voorval met lede ogen aan. "Het leek misschien droog, maar dat was het niet. Het heeft hele dag gemiezerd dus de weg was niet droog. Dit is een foutje en als je erachter zit kun je niks meer." Zij denkt dus eerder dat het een inschattingsfout was van een renner, dan een fout van de organisatie.

De 43-jarige Van Vleuten vindt bovendien dat deze valpartij misschien nog wel erger was dan de crashes die doorgaans plaatsvinden. "Waarom de valpartij extra ernstig was? Omdat veel renners tegen de vangrails zijn aangeklapt, eronderdoor zijn gevlogen en eromheen zijn gevouwen", meende de voormalig wereldkampioen na afloop. "Dat maakt de valpartij ernstiger dan een normale valpartij. En daarom zijn er zoveel mensen zo zwaar aan toe."

'Gaat veel invloed hebben'

Wel was het wielericoon te spreken over het snelle handelen van de Giro-organisatie, die vrijwel direct overging tot een tijdelijke neutralisatie van de koers. "Dat kwam door een tekort aan ambulances, maar ik was er heel blij mee en vond het heel terecht. Vooral omdat je zo dicht op de finish nog zo'n massale valpartij krijgt."

"De valpartij is, jammer genoeg, wel het moment wat mij het meest bij gaat blijven van de zaterdag", aldus Van Vleuten. "Dit gaat heel veel invloed hebben op de rest van de Giro. Adam Yates zag er in ieder geval niet uit alsof hij de ronde nog op zijn naam gaat sluiten."

