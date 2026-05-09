Het is Anna van der Breggen niet gelukt om de eindzege te grijpen in de Vuelta Femenina. De Nederlandse toprenster moest het op de mythische berg Angliru afleggen tegen de Spaanse Paula Blasi.

Op vrijdag was er weer eens sprake van een vintage Anna van der Breggen, die op heroïsche wijze iedereen te snel af was in een zware bergrit. Daardoor kreeg ze bovendien het rood om haar schouders voor de afsluitende rit, die mogelijk zelfs nog zwaarder was. Het peloton trok over de legendarische, maar zeer beruchte berg Angliru.

De etappe finishte bergop op de loodzware Angliru en daar kon de ervaren Van der Breggen niet met haar concurrenten mee. Op vier kilometer van de meet, met het zicht dus in de haven, kon ze niet reageren op een sterke aanval, waarna ze alleen achterbleef. Nummer twee Paula Blasi, die slechts 18 secondes achter stond in het klassement, deed dat wel. Zij finishte achter winnares Petra Stiasny uit Zwitserland op de tweede plek, en greep daarmee ook de eindzege.

Einde van hegemonie

Door de eindzege van de Spaanse Blasi is er een eind gekomen aan de absolute Nederlandse hegemonie in Spanje. De afgelopen vijf jaar stond er een renster uit Nederland op de hoogste trede van het podium. De voorbije twee jaar won Demi Vollering, die er dit keer niet bij was, terwijl Annemiek van Vleuten daarvoor drie keer op rij de allersterkste was. Van der Breggen houdt de Nederlandse er nog wel enigszins hoog met haar tweede plaats. Vollering richt haar vizier, na een super voorjaar op de Giro d'Italia.

Blasi stipt met haar nieuwe zege andermaal haar status als absoluut toptalent aan. De Spaanse, die een verleden heeft op de triathlon, won onlangs ook de Amstel Gold Race. Met haar 23-jarige leeftijd zal ze de Nederlandse toprensters nog lang het vuur na aan de schenen leggen.

