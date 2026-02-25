Het wegseizoen van Mathieu van der Poel staat op het punt van beginnen. De Nederlandse veelvraat was de afgelopen tijd nog aan het trainen om de laatste puntjes op de i te zetten. Bij zijn terugkeer naar huis reist Van der Poel in stijl en gaat hij Jutta Leerdam achterna.

Mathieu van der Poel was de laatste dagen voor zijn overschakeling van de cross naar de weg hard aan het trainen. Dat deed de wereldkampioen veldrijden lekker in het zonnetje aan de Spaanse Costa Blanca, waar hij ook over een woning beschikt.

Motivatie

Met de motivatie zit het wel snor voor Van der Poel. Bij een video op Instagram van één van de vele trainingen valt te zien dat de renner van Alpecin een harde demarrage plaatst. Onder het filmpje is een geluidsfragment gemonteerd dat 'You're dropping Van der Poel already' ten gehore brengt. Die woorden kreeg wereldkampioen Tadej Pogacar te horen tijdens zijn eerste overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Pogacar zelf reageert daar grappend op met: 'Ik ben blij (en bang) dat deze audio je motiveert'.

Maar aan al het goede komt dus een eind. Van der Poel maakte onlangs zijn programma voor de lente bekend en hij start komend weekend al bij de Omloop het Nieuwsblad. Het wordt voor hem meteen zijn debuut in de semi-klassieker in Vlaanderen.

Privé-jet

Om terug te keren naar zijn huis in België koos Van der Poel voor een zeer luxueuze manier van reizen. Op een story op Instagram valt te zien dat hij kiest voor een heuse privé-jet, geregeld via een sponsor. Daarmee herhaalt hij dus de reisstijl van Jutta Leerdam naar de Olympische Spelen. Of Van der Poel, net als Leerdam, ook zo veel kritiek krijgt op zijn reisstijl valt nog te bezien.

i Mathieu van der Poel reist in stijl © Instagram: @mathieuvanderpoel

Gedurende de winter veranderde zo goed als alles dat Van der Poel aanraakte in goud. Nagenoeg elke veldritwedstrijd werd een prooi voor de veelzijdige Nederlander. Als kers op de taart kroonde hij zich ook nog maar eens tot wereldkampioen. En dat al voor de achtste keer.

Wegseizoen

Nu gaat de focus van de oud-wereldkampioen weer naar de weg. Naast zijn start in de Omloop volgen voor Van der Poel onder meer de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Die Italiaanse klassieker won hij afgelopen jaar voor de tweede keer. Dit seizoen hoopt de 31-jarige renner dat dunnetjes over te doen.