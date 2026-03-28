Chris Froome staat natuurlijk bekend als een van de beste klassementsrenners van deze eeuw. Toch heeft hij de laatste jaren, na enkele valpartijen, niks meer laten zien. Inmiddels zingen de geruchten over zijn pensioen steeds meer rond. Dat wordt nog eens extra bijgezet door een reeks foto's die hij op Instagram plaatst.

Chris Froome won liefst vier keer de Tour de France, waarvan zelfs drie keer direct achter elkaar. Momenteel is hij echter al sinds augustus niet meer in actie gekomen na een, nieuwe, valpartij. Daaropvolgend liep ook zijn contract af, waarmee de in Kenia geboren Brit steeds dichter bij zijn pensioen komt. Van zijn vrije tijd geniet Froomey behoorlijk, zoals hij zelf laat zien bij een aantal berichten op zijn Instagram.

Feesten

De 40-jarige Brit geniet namelijk met volle teugen van een wintersport. Dat doet hij bij het wereldberoemde festival Tomorrowland Winter. Dat festival in de Franse Alpen vindt plaats op een zeer bijzondere plek voor Froome, namelijk de Alpe d'Huez. Die mythische berg was verscheidene keren in de Tour de France nog een behoorlijk obstakel voor hem. Dit jaar heeft hij minder moeite met de berg.

Terugkeer op beroemde berg

"De terugkeer op de Alpe d'Huez. Dit keer kan ik er meer van genieten", aldus Froome bij één van zijn wintersportberichten. Verder zien we de Engelsman breeduit lachen en kan er zelfs een dansje af bij de normaal zo stoïcijns ogende wielrenner.

Toekomst Froome

Aan het eind van een mooie week plaatst de veelwinnaar ook nog een verzameling van de mooiste momenten. "Vier fantastische dagen met sneeuw, skiën, heerlijk eten en de beste muziek. Genieten van het leven", schrijft hij daarbij. Betekent dit dan ook een definitief einde van zijn carrière? Een volger vraagt gekscherend aan Froome 'waar zijn fiets is'. "Die neemt een welverdiende pauze", antwoordt hij daarop met een knipoog. Het zal de geruchten rondom zijn fietspensioen nog verder aanwakkeren.

Aangezien Froome al een tijdje geen ploeg heeft, is het nog maar de vraag of hij ooit nog zal terugkeren in het wielerpeloton. Met zijn veertig jaar behoort hij sowieso al tot de oudjes, en het feit dat hij het winnen, door enkele harde valpartijen in de laatste jaren, verleerd lijkt te zijn, helpt dat niet. Onlangs werd ook bekend dat Froome een nieuwe baan heeft bij een coachingsplatform. Het besef lijkt inmiddels dus ook bij hem ingedaald, dat er nog een heel leven buiten de fiets is.