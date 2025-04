Jongste wielrenster op podium Amstel Gold Race steelt de show met speciaal talent

Mischa Bredewold heeft de grootste zege in haar carrière gepakt. De Nederlandse van SD Worx Protime won de Amstel Gold race door een ijzersterke Ellen van Dijk te kraken in het slot van de race. Team SD Worx zette in om een sprint met Lorena Wiebes of Lotte Kopecky te winnen, maar het was Bredewold die met een heerlijke solo de zege pakte.