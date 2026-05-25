Jonas Vingegaard rijdt gaat de slotweek van de Giro d'Italia in als leider van het algemeen klassement. Het belangrijkste doel is uiteraard de roze trui naar Rome brengen, maar hij heeft nog een ander plan.

Vingegaard wil zich in de laatste week van de Ronde van Italië niet alleen focussen op het behoud van zijn roze trui, maar ook nog minstens een etappe winnen. Dat zei de Deen van Visma - Lease a Bike maandag tijdens een online persconferentie op de laatste rustdag.

Iconisch rijtje

Vingegaard kan zondag in Rome de achtste renner ooit worden die alle drie de grote ronden op zijn erelijst heeft staan. De eindzege alleen is voor hem niet genoeg. "Ik ga zeker niet alleen maar verdedigen. We kiezen in de derde week nog enkele dagen waar we voor onze kansen gaan. Hoeveel dagen en welke, dat ga ik hier niet zeggen. Dat zullen jullie wel zien."

Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome zijn de andere zeven renners die ooit alle drie de grote rondes wisten te winnen.

Vervolg van de Giro

De Deense klimmer is in zijn achterhoofd ook al bezig met de Tour de France, waar hij in juli de ongenaakbare Tadej Pogacar wil uitdagen. "Met het oog op de Tour wil ik hier niet voor iedere rit gaan die nog komt, want dan zou ik het zwaarder maken dan nodig is. Ik denk al aan de Tour, maar ik wil ook deze Giro nog eren. Daarom wil ik een rit winnen in de roze trui. Dat zou ook voor mij speciaal zijn."

Maandag is er een rustdag in de Giro d'Italia, waarna de renners de laatste week in gaan. Daar staan nog een aantal zware bergetappes op de planning waarbij Vingegaard zijn naaste belagers van zich af moet houden.

