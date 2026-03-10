Thymen Arensman ging dinsdag hard onderuit in de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico. De Nederlander van Ineos had geen grip op de onverharde wegen en kwam ten val. Zodoende is de wielrenner meteen zijn hoop op een goed klassement kwijt. Luttele uren na de finish sprak Arensman zich online uit over de onveilige situatie.

Het waren bizarre taferelen om te aanschouwen. De tweede etappe van de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico bracht het peloton over een aantal onverharde grindwegen. Als extraatje dacht de organisatie om de finish ook nog eens na een strook spekgladde, zeiknatte tegels te leggen.

Val Arensman

Voor elke renner zonder de technische skills van Mathieu van der Poel was het dus de hele dag oppassen geblazen. Enkele rijders kwamen hard ten val, waaronder de Nederlander Thymen Arensman. Hij was juist zo voortvarend begonnen aan de etappekoers, maar zijn klassement kan nu de prullenbak in.

Op een listig stukje onverharde weg kwam de Ineos-renner, die afgelopen zomer nog twee etappes won in de Tour de France, hard ten val. Op dat moment reed hij op de vierde plek, en was hij de kopgroep met Van der Poel aan het naderen. Op beelden valt te zien dat ook Van der Poel, die de rit uiteindelijk won, met zijn mede-renners in de kopgroep behoorlijk aan het wankelen was.

'Niks aangegeven'

Na afloop van de rit deelde Arensman wat de schade was, en liet hij zich uit over de veiligheid. In een story op zijn eigen Instagram deelt de 26-jarige renner de beelden van de kopgroep. "Precies in de bocht waar ik gevallen ben", valt er te lezen bij een video met de knappe escapade van Van der Poel. "Ik was de kopgroep alleen aan het achtervolgen, zonder dat er iets over de bocht werd aangegeven en zonder motor voor me."

Gelukkig lijkt de schade voor de renner uit Deil enigszins mee te vallen, zo laat hijzelf weten. "Ik ben relatief oké. Geen gebroken botten, alleen een hoop schrammetjes. Teleurgesteld, maar met de vorm zit het goed. Ik ben blij met het gevoel dat ik heb", aldus Arensman. Wel komen de vele valpartijen bij de hele rits aan onvrede die de afgelopen tijd heerst in het wielrennen over de veiligheid.

Puntentrui

En met de vorm zat het inderdaad wel goed bij de Nederlander. In de eerste etappe, een tijdrit, snelde Arensman nog naar de tweede tijd, achter teamgenoot Filippo Ganna. Daardoor mocht hij voor het eerst ooit in zijn carrière rondrijden in de puntentrui. Na zijn ongelukkige valpartij verloor de renner uit Gelderland zo veel tijd dat zijn hoop op een goed klassement nu al de prullenbak in kan. Gelukkig zit het met zijn vorm en gezondheid dus wel goed.