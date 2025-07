Terwijl de mannen zich in het zweet en de regen natrijden in de tweede etappe van de Tour de France, begonnen de vrouwen zondagochtend aan de Giro d'Italia. De tijdrit rond de Noord-Italiaanse stad Bergamo leverde een verrassende winnares op in de eerste etappe.

De Zwitserse wielrenster Marlen Reusser heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia voor vrouwen gewonnen. Het was een individuele tijdrit over 14,2 kilometer in en rond Bergamo. Reusser, die dit jaar rijdt in dienst van de ploeg Movistar, hield de Belgische Lotte Kopecky en de Italiaanse Elisa Longo Borghini achter zich.

Wereldkampioene Lotte Kopecky lucht haar hart: 'Ik was klaar met alle meningen' Ze won de Ronde van Vlaanderen en reed weer zichtbaar van voren, maar achter de schermen speelde zich een ander verhaal af. Lotte Kopecky, wereldkampioene en kopvrouw van SD Worx, heeft op Instagram openhartig teruggeblikt op een moeilijk voorjaar. De fysieke strijd met een knieblessure, mentale druk en hoge verwachtingen eisten hun tol.

Nederlanders net buiten het podium

Anna van der Breggen gaf twintig seconden toe op Reusser en eindigde als vierde. De 35-jarige Zwolse won de Giro vier keer, voor het laatst in 2021. In dat jaar stopte ze, maar Van der Breggen besloot dit jaar terug te keren in het peloton. De Nederlandse Lieke Nooijen eindigde als vijfde.

Daags voor wielerkoers komt er ineens hele bijzondere aanmelding bij: 'Ik kijk er enorm naar uit' Het was lang gissen waar en wanneer de Nederlandse wielerlegende Anna van der Breggen weer op de fiets zou stappen voor haar professionele rentree in het peloton. Maar een dag voordat de Wielerweek Valencia begint, staat ze ineens op het deelnemersformulier.

'Ik kan het niet geloven, dit voelt heel onwerkelijk'

"Ik kan het niet geloven, dit voelt heel onwerkelijk", vertelde Reusser (33) in het flashinterview. Voor de Zwitserse, die Kopecky twaalf seconden achter zich hield, was het al haar negende overwinning sinds haar overstap van SD Worx - Protime naar Movistar afgelopen winter. "Het was altijd een droom om de roze trui een keer te dragen. Ik ben superblij."

Toprenster Demi Vollering geeft fout toe, concurrent profiteert optimaal: 'Dat was perfect' Demi Vollering heeft donderdag zélf de ritzege uit handen gegeven in de openingsetappe van de Ronde van Zwitserland. De Nederlandse toprenster gaf na afloop van de finish toe dat ze een foutje had gemaakt, waardoor haar enige concurrent Marlen Reusser mocht juichen.

Truienverdeling

Maandag volgt een rit van Clusone naar Aprica. De laatste 12 kilometer loopt de weg omhoog. De Giro eindigt volgende week zondag. Reusser is logischerwijs de drager van het roze, maar ook de rode sprinterstrui. In de blauwe bergtrui rijdt er nog niemand, omdat er nog geen punten zijn verdeeld. De beste jongere is de Duitse Antonia Niedermaier. De 22-jarige rijdt in dienst van Canyon/SRAM Racing.