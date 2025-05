Wout van Aert krijgt lachers op de hand na vraag over oud-ploeggenoot: 'Hij weet hoe het moet'

Vrijdag gaat de Giro d'Italia van start met Wout van Aert als een van de blikvangers. De rol van absolute topfavoriet moet hij echter aan iemand anders laten: zijn ex-ploegmaat Primoz Roglic.

Wanneer de Belgische wielrenner een dag voor de start van de koers wordt gevraagd naar de rivaliteit met zijn voormalig teamgenoot en hoe hij de topfavoriet inschat, reageert Van Aert stellig met: "No comment."

Het zorgt voor hilariteit bij de aanwezigen en even later spreekt hij toch nog lovend over Roglic. "Hij is een de topfavorieten. Hij heeft al zoveel grote rondes gewonnen. Hij weet hoe hij deze Giro moet winnen, dat heeft hij enkele jaren geleden al laten zien."

Topfavoriet

Jeroen Vanbelleghem, commentator tijdens de Ronde van Italië voor Eurosport, liet aan Sportnieuws.nl weten waarom Roglic zo geschikt is voor de eindzege. Omdat het hooggebergte en de aankomsten bergop allemaal in de laatste week van de Giro gepropt zitten, is Van Aert na twee weken koers en wellicht als leider alsnog kansloos voor de eindzege

Die steile klimkilometers worden hem te veel. Maar in die laatste week is er één duidelijke favoriet voor het roze in Rome: Primoz Roglic. "Hij wilde er eigenlijk niet zijn, wilde liever de Tour en Vuelta rijden. Maar zijn ploeg Bora-hansgrohe wil hem hier hebben in de jacht op een eindzege in de grote ronde. En dus is hij topfavoriet."

Verkenning

Van Aert deelde donderdag op Strava een een rit van 63 kilometer. Hij verkende vast het slot van de eerste etappe. "Het klimmetje in de finale is redelijk zwaar. Het begint best steil en nadien is het bijna dalen tot op de meet. Ik zie morgen een kans voor de aanvallers."

Ziekte

Voor de 30-jarige Belg is het zijn debuut in de grote ronde. Zijn voorbereiding liet helaas te wensen over. Van Aert is namelijk ziek geweest. "Ik heb mijn schema constant moeten bijsturen door een aanhoudende virale infectie", liet hij eerder weten. "Ik wilde vanaf de eerste dag op mijn best zijn. Die kans acht ik nu veel kleiner. Ik hoop dat mijn lichaam goed reageert op de eerste ritten. We gaan het zien."