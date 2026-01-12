Hoe staan de Italiaanse schaatsers ervoor, vlak voor de Olympische Winterspelen in eigen land? Bij de EK afstanden bleken een paar schaatsers er niet heel lekker in te zitten.

Ook in 2006 was Italië de gastheer van de Winterspelen. Destijds, in Turijn, werden er twee gouden plakken en ook nog een bronzen medaille behaald door de thuisrijders. Enrico Fabris was de grote held, met zijn zege op de 1500 meter en zijn rol in de gouden team pursuit.

Davide Ghiotto

In 2026, op het ijs te Milaan, zou onder meer Davide Ghiotto de Italiaanse held kunnen worden. Maar na een paar schitterende seizoenen is de regerend wereldkampioen 10 kilometer momenteel wat minder imposant. In de Schaatspodcast van de NOS wordt de situatie van het thuisland besproken.

Presentator Sebastiaan Timmerman zegt dat het land niet zoveel startplekken heeft behaald voor de Spelen. Bij de mannen wonnen de Italianen wel de team pursuit bij de EK afstanden in Polen. "Maar daaromheen... Zo super gaat het niet met de Italianen", zegt hij.

Erben Wennemars

Analist Erben Wennemars, die op die Spelen van 2006 een bronzen plak behaalde op de 1000 meter, is het eens met de duiding. Maar hij plaatst een kanttekening.

"Het blijven wel Italianen. Ik heb er een Olympische Spelen gereden, in Italië. Ze hebben dezelfde trainer als toen en ook toen was de ploegenachtervolging belangrijk voor ze. Het was de aanstichter voor dat het allemaal de goede kant op viel. Het wordt wel lastig. Ghiotto was een paar jaar te vroeg al goed. Alles was gericht op de Spelen, maar hij was de jaren hiervoor al heel goed. Hij is exposed. Het moet nu nog gebeuren in Italië, dat is lastig."

Maurizio Marchetto

Toch rekent Wennemars erop dat hun bondscoach Maurizio Marchetto de Italianen aan de praat krijgt. "Marchetto heeft altijd een groep. Ook als Ghiotto het straks eventueel niet gaat doen, zijn er een paar rare schaatsers om hem heen die het wel gaan doen."

Timmermans schetst vervolgens hoe invloedrijd Marchetto is. Hij vroeg laatst aan representanten van andere landen hoe er bij hen wordt geselecteerd voor de Spelen. Eenmaal aangekomen bij Italië, wees iedereen naar Maurizio Marchetto: "Hij is de baas, hij bepaalt."

