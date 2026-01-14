De Nederlandse bobsleeërs Dave Wesselink en Jelen Franjic wisten zich afgelopen weekend verrassend te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen, maar hun sport kwam ook door een andere reden in het nieuws. Olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As zagen namelijk een aantal opmerkelijke incidenten in de 'doodenge' sport.

Wesselink en Franjic kregen het voor elkaar om zich in de tweemansbob te plaatsen voor de Spelen in Milaan. Het opmerkelijke daaraan was dat het Nederlandse duo dat deed met een geleende slee. Dat hield hen echter niet tegen om op een goede manier zo hard mogelijk naar beneden te gaan. Het lukte alleen niet alle bobsleeteams om schadevrij bij de finish aan te komen dit weekend.

'Doodeng'

Hoog haalt in haar wekelijkse podcast voor Sportnieuws.nl met Van As één van die incidenten aan. "Bij dat Tsjechische team was er zo'n stok die uitstak. Ik weet niet hoe je dat noemt dus de bobsleeërs lachen me nu heel hard uit, maar die moet dan in de slee. Maar hij kreeg hem niet ingeklapt. Dus hij zat echt te beuken terwijl ze al kneiterhard naar beneden gingen en hij kreeg hem er maar niet in. Doodeng man, die sport", verzucht de voormalig hockeyster.

Van As viel nog een ander incident op, dat zelfs viral ging de afgelopen dagen. De start van de Amerikaanse viermansbob viel namelijk volledig in het water. Drie van de vier teamleden vielen uit de slee, waardoor stuurman Kris Horn in zijn eentje over de baan gleed. "Heb je dat gezien?", vraagt ze aan haar kompaan.

'Gelukkig bleef er iemand zitten'

"De stuurman zat, maar de slee ging een beetje scheef en die ene knalde over de rand en ze vielen allemaal uit de slee. Uiteindelijk ging hij in zijn eentje naar beneden", vertelt Van As. "Gelukkig bleef er wel één iemand zitten om hem te sturen", merkt Hoog nog op.

Horn kreeg het opmerkelijk genoeg voor elkaar om de finish te halen, maar zette vanzelfsprekend geen goede tijd neer. Zijn teamgenoten kwamen er overigens zonder een serieuze blessure vanaf.

Beluister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Deze week uiteraard volop aandacht voor alle onrust op de EK afstanden, met hoofdrollen voor Rintje Ritsma en Tim Prins. Ook onder meer de klachten van de moeder van Joep Wennemars, de mogelijke rol van Estavana Polman bij Ajax en dé sensatie van de Winterspelen komen aan bod. Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder: