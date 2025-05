Nederlandse schaatsster moet 'dealen' met 'rare vent', collega 'heeft echt met haar te doen'

Eerder dit jaar kwam een lang gekoesterde droom uit van schaatsster Robin Groot (24): ze kreeg een puppy in huis. Sindsdien is ze onafscheidelijk van de harige metgezel, die regelmatig opduikt in posts op haar socials. Wie weet maakt het haar vriend een tikje jaloers..

Vanaf Egmond van Zee heeft de langebaanschaatsster twee foto's gepost waarop zij en haar hondje poseren. Ook haar partner Sven Blankendaal is present. "Swipe om te zien waar ik elke dag mee moet dealen", zo schrijft Groot bij de foto's.

Op de eerste ziet alles er nog normaal uit: ze kijken vriendelijk richting de camera vanaf hun plekje aan het strand. Op foto twee zet Blankendaal zijn tanden in het oortje van de hond. Voor de grap uiteraard. In de reacties gaan sommigen mee in die grap, waaronder collega-schaatsster Pien Hersman. Ze schrijft: "Ik heb echt met je te doen".

Rare vent

Ook de 'dierenbeul' zelf laat een reactie achter. "Wat een rare vent", zo schat hij zichzelf in. Waarop Groot gevat antwoordt: "Voor het eerst dat ik het met je eens ben." Nog een andere schaatsster bemoeit zich er ook mee, namelijk Michelle de Jong: "Sterkte….." Groot bedankt het zusje van Antoinette Rijpma-de Jong met die steun.

Duur

In april liet de 24-jarige rijdster van Team IKO X2O op TikTok zien dat ze een manier heeft gevonden om het hondje overal met zich mee te nemen. Ze schafte een zachte draagdoek aan. "Wat is de duurste mode-accessoire dat je ooit hebt gekocht?", is de vraag die bovenin de video is geplaatst. De schaatsster geeft het antwoord door te tonen dat de pup heerlijk in de doek hangt.

Teleurstellend seizoen

Groot boekte in het seizoen 2024-2025 niet de resultaten waar ze op hoopte. Een valpartij in het voorseizoen leek haar parten te spelen. Bij de NK afstanden greep ze naast tickets voor de WK afstanden, zodat het seizoen zonder hoogtepunten uitdoofde.

"De weken voorafgaand verliepen moeizaam, al kan in niet precies zeggen waarom. Hoe hard je ook werkt, soms valt alles net niet op zijn plek. Maar ook dat hoort er bij", concludeert ze. Een aantal maanden geleden werd haar voorbereiding op het seizoen verstoord door een vervelende valpartij.