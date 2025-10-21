Tegenwoordig is Stefano Donagrandi coach bij TalentNED en leidt Nederlandse toppers in spee op. Maar ooit won hij olympisch goud met de Italiaanse ploeg, al kreeg hij daarbij wel onbedoeld de hulp van een nog piepjonge Sven Kramer. In de podcast Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside blikt hij terug op dat moment.

"Ik ben in Italië opgegroeid," zo begint Stefano Donagrandi. "Vanuit een shorttrackachtergrond ben ik naar het langebaanschaatsen geswitcht. Ik vind het een prettige sport. Het laat zien wat jouw niveau is en je wordt niet gehinderd door andere schaatsers. Ik vind het daarom een mooie sport om te doen."

Zijn loopbaan begint in 1995. "Ik begon bij de junioren, deed dat twee jaar, en kwam daarna meteen bij de senioren," zegt hij. Zijn coach: de legendarische Maurizio Marchetto, de man die later ook zijn ploeggenoten zou begeleiden naar een historische overwinning en nog altijd aan het roer van het Italiaanse schaatsen staat.

Geloof in goud

De komst van de teamonderdelen, de ploegenachtervolging voorop, boden na de Spelen van 2002 in Salt Lake City een prachtkans voor de Italiaanse ploeg om zich te doen gelden. Individueel was Enrico Fabris al een topper, maar een sterk collectief kon ze veel meer brengen. "Na 2002 kwamen de nieuwe onderdelen, zoals de ploegenachtervolging, officieel in de wereldbeker," vertelt Donagrandi. "We zagen dat we regelmatig het podium haalden. Dat geeft geloof en de drive om naar de Olympische Spelen te gaan en voor goud te gaan. En de Spelen in eigen land gaven extra motivatie."

De groep, met Donagrandi, Enrico Fabris, Matteo Anesi en Ippolito Sanfratello, trainde al veelvuldig samen en kond als treintje gaandeweg een geweldige vuist maken. "We waren een sterke ploeg," zegt hij. "Iedereen had zijn rol. We kenden elkaar door en door. Dat gaf vertrouwen."

Drama voor Sven Kramer

Op de Spelen maakte de ploeg gelijk indruk, maar Nederland trad in de halve finale tegen Italië aan in de sterkste formatie, met Sven Kramer, Carl Verheijen en Erben Wennemars. Doordat Kramer op een blokje stapte, kon er een streep door de Nederlandse ambities en trok Donagrandi met zijn ploeg aan het langste eind. “Maar we hadden het geloof en de drive om voor goud te gaan. De Spelen in eigen land gaven extra motivatie.”

Grote reünie

Nu, bijna twintig jaar later, bereidt Italië zich voor op opnieuw een thuiswedstrijd: de Winterspelen van 2026 in Milaan. "Ik heb wel contact met oud-collega"s, zeker," zegt Donagrandi. "En ik werd benaderd om daar een rol te spelen. Maar het is moeilijk te combineren met mijn werk hier. Misschien ga ik een paar keer heen en weer naar Italië, want ik vind het wel leuk."

Volgens oud-coach Gerard Kemkers wordt het daar straks een weerzien vol herinneringen. "Het wordt een grote reünie van het Italiaanse schaatsen," zegt hij. "Bijna alle oud-schaatsers hebben daar een functie rond de ijsbaan. Dat vind ik wel heel mooi."

Donagrandi knikt. "Zeker. Kijk naar de vier van onze gouden ploeg in Turijn: Ippolito Sanfratello is technisch directeur van de bond, Enrico Fabris is nu assistent bij de organisatie van de Spelen voor de langebaan, Matteo Anesi is bondscoach samen met Marchetto. En de grote baas van het schaatsen is Alessandro De Taddei, ook een oud-ploeggenoot en een goede vriend van mij. Ze hebben allemaal de passie voor het schaatsen en ze willen goed doen voor de toekomst van het schaatsen in Italië." Nederland is in ieder geval gewaarschuwd.

