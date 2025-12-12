Wat Lindsey Vonn vrijdag liet zien in het Zwitserse Sankt Moritz maakte diepe indruk, óók ver buiten de skiwereld. De historische wereldbekerzege van de Amerikaanse zorgde voor verbazing bij sporters uit allerlei disciplines. Onder wie tennisicoon Iga Swiatek, die haar ongeloof nauwelijks kon verbergen.

De 41-jarige Vonn won voor het eerst sinds 2018 weer een wereldbekerwedstrijd. Op de afdaling in Sankt Moritz was ze duidelijk de snelste en liet ze onder anderen de Oostenrijkse Magdalena Egger en Mirjam Puchner achter zich. Het betekende haar 83e overwinning in de wereldbeker, precies twintig jaar na haar eerste zege op dit niveau.

Een comeback voor de geschiedenisboeken

Met die prestatie schreef Vonn opnieuw geschiedenis. Ze is nu de oudste winnares ooit in een wereldbekerwedstrijd alpineskiën. Dat maakt de overwinning extra bijzonder, omdat ze pas sinds december vorig jaar weer actief is. Na vijf jaar afwezigheid keerde ze terug in het circuit, nadat ze in 2019 stopte vanwege aanhoudende pijn aan haar rechterknie.

De emoties liepen hoog op tijdens de prijsuitreiking. Toen het Amerikaanse volkslied klonk, liet Vonn haar tranen de vrije loop. "Ik ben altijd in mezelf blijven geloven", zei ze. "De afgelopen twaalf maanden heb ik keihard gewerkt om terug te komen op het niveau dat ik wil halen. Mijn techniek en conditie zijn verbeterd en dit voelt als bevestiging."

Toptennisster Iga Swiatek kijkt vol bewondering toe

Ook in de tenniswereld werd de prestatie met bewondering gevolgd. Iga Swiatek reageerde via haar Instagram Stories op de overwinning van Vonn en vatte haar verbazing samen in twee woorden: "Whattt. Wow!" De Poolse en Vonn hebben al langer een warme band en spreken elkaar regelmatig via sociale media.

Die bewondering is bovendien wederzijds. Eerder dit jaar sprak Vonn zich openlijk uit ter ondersteuning van Swiatek, nadat de Poolse een schorsing van een maand kreeg opgelegd vanwege een dopingovertreding. De Amerikaanse ski-diva nam het toen publiekelijk voor haar op en benadrukte dat zij volledig achter Swiatek stond. Dat Swiatek nu zo zichtbaar onder de indruk is van Vonn, onderstreept de hechte band tussen twee sporticonen die elkaars strijd en doorzettingsvermogen herkennen.