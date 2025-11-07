Over een week is het zover. Dan worden tijdens de eerste World Cup van het seizoen in Salt Lake City voor het eerst de internationale krachtmetingen blootgelegd in het olympische jaar. Hierover kreeg topschaatsster Miho Takagi een duivels dilemma van een andere topschaatsster, waarna de Japanse even kortsluiting kreeg. "Ik kan niet kiezen."

"Heb je liever een wereldrecord of een gouden olympische medaille?", vroeg de Amerikaanse topschaatsster Brittany Bowe aan Takagi in een video op haar Instagram-account. Na het horen van dit dilemma was de 31-jarige Japanse even helemaal van de wap.

'Ze is erg moe'

Takagi kreeg echter snel bijval van haar Amerikaanse collega. "Ze is net geland vanuit Japan. Ze is erg moe. Ze kan goed Engels, maar ze is gewoon slaperig", vertelt Bowe aan haar volgers. "We gaan het nog een keer proberen."

Hierna antwoordt Takagi met een brede glimlach op haar gezicht. "Ik heb ze allebei", vertelt de pupil van schaatstrainer Johan de Wit. Takagi is de huidige wereldrecordhoudster op de 1500 meter, daarnaast won ze in 2022 olympisch goud op de 1000 meter en in 2018 olympisch goud op de ploegenachtervolging. "Mijn antwoord is daarom, dat ik niet kan kiezen", eindigt ze.

'Die vraag is makkelijk voor mij'

Bowe is zelf ook wereldrecordhoudster. In 2019 zette zij een tijd op de 1000 meter neer, die sindsdien niet meer is geëvenaard. Toch was ze nooit de beste op een Olympische Spelen. "Daarom is dit een makkelijke vraag voor mij'', vertelt de 37-jarige Amerikaanse. "Ik zou liever een olympische gouden medaille hebben. Kom op nou!"

'Records zijn er om verbroken te worden'

"Records zijn er om verbroken te worden. Terwijl je gouden olympische medailles voor altijd hebt", zo sluit Bowe af. En de kans is groot dat er volgend weekend wereldrecords gaan sneuvelen. Bij de vrouwen zijn namelijk alle wereldrecords gereden op de snelle ijsbaan van Salt Lake City. En laat daar van 14 tot en met 16 november nou net de eerste World Cup plaatsvinden.

