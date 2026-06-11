Het WK voetbal gaat donderdag eindelijk beginnen. Mexico en Zuid-Afrika trappen om 21.00 uur de eerste van 104 wedstrijden af tijdens het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Aan de wedstrijd gaat uiteraard ook een spetterende openingsceremonie vooraf en die begint al rond 19.30 uur. Volg hier alles in aanloop naar de wedstrijd in Groep A. Praat ook mee over het WK voetbal door in dit artikel jouw reactie achter te laten.

Net als in 2010 mogen Mexico en Zuid-Afrika het wereldkampioenschap beginnen. Zestien jaar geleden waren de Afrikanen het gastland, nu heeft Mexico die eer samen met de Verenigde Staten en Canada. De wedstrijd in het iconische Estadio Azteca, bekend van WK's in 1970 en 1986, begint om 21.00 uur, maar al anderhalf uur eerder barst het spektakel los.

Wedstrijd in iconisch stadion

Daarvoor vindt de traditionele openingsceremonie plaats. Die begint al rond 19.30 uur en dat belooft een groot feest te worden. Zo brengen de wereldberoemde artiesten Shakira en Burna Boy het officiële WK-nummer Dai Dai ten gehore en treden er ook nog een hoop andere muzikanten op. Zij moeten ervoor zorgen dat de fans opgewarmd raken voor de openingswedstrijd van het toernooi.

Zuid-Korea en Tsjechië zijn de twee andere landen in Groep A. Zij komen in de nacht van donderdag op vrijdag (04.00 uur Nederlandse tijd) pas in actie.

Overigens zijn er vrijdag (in Canada) en zaterdag (in de Verenigde Staten) ook nog festiviteiten vlak voor de wedstrijden van die twee gastlanden.

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