De Argentijnse presentatrice Florencia Peña heeft ontslag genomen bij TV-zender Luzu TV. Dit deed ze nadat ze een bizarre uitspraak deed over de vader van WK-ster Lionel Messi.

Messi was in de eerste speelronde van het WK één van de grootste sterren. De aanvaller van Inter Miami loodste zijn land Argentinië naar een geweldige 3-0 overwinning op Algerije. Messi maakte alledrie de doelpunten in de openingswedstrijd van de regerend wereldkampioen. Na zijn eerste goal leek de superster wat emotioneel en was te zien dat hij tijdens het juichen een traantje liet. In een statement van de familie Messi werd later duidelijk waarom.

In het bericht maakt de familie bekend dat de vader van Messi, Jorge, op dit moment kampt met gezondheidsproblemen. De vader van de superster staat onder medische supervisie, maar gelukkig toont hij herstel en vooruitgang. De 38-jarige voetballer heeft een geweldige band met zijn vader, waardoor de tranen verklaarbaar waren.

'Ik schaam me enorm'

In de situatie rondom de vader van Messi ging presentatrice Peña echter gruwelijk in de fout. Op Argentijnse TV verklaarde ze dat de vader van de superster was overleden, waardoor de voetballer middenin het WK terug naar Argentinië ging. Peña bracht deze informatie op Luzu TV vóór het statement van de familie, waardoor al snel bleek dat Jorge Messi niet was overleden. De TV-zender ontving bakken met kritiek en besloot direct te handelen na de grove fout.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

Peña bood via X haar excuses aan. "Ik schaam me enorm dat ik de oorzaak ben geweest van deze pijn. Ik zag de informatie die ik kreeg als waarheid. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de familie van Messi." Dat mocht echter niet baten. In dezelfde post vertelde Peña al dat ze 'de verantwoordelijkheid neemt voor haar fouten en stopt bij Luzu TV'. De TV-zender maakte direct daarop bekend dat alle betrokkenen bij het nieuws ook moeten vertrekken.

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