Hedwiges Maduro heeft met verbazing het nieuws vernomen dat Dick Advocaat waarschijnlijk de taken van Fred Rutten overneemt bij Curaçao voor het WK voetbal. Hij ziet een krachtenveld van media en sponsoring waardoor de bond met de rug tegen de muur werd gezet en Rutten is daarvan slachtoffer. “Het doet mij echt pijn dat dit nu bij Curaçao gebeurt."

Het is het nieuws van de dag bij Curaçao: de bom is gebarsten binnen de bond. Fred Rutten is opgestapt en volgens onder meer het Algemeen Dagblad en Voetbal International gaat Dick Advocaat naar het WK gaan als bondscoach van Curaçao. Hedwiges Maduro is verbaasd en leeft met name mee met Rutten. “Ik vind het verschrikkelijk voor Rutten. Los van de kwaliteiten van beide trainers. Ik begrijp Rutten wel, hij is in een situatie gebracht waarin het hem onmogelijk werd gemaakt nog te werken”, vertelt Maduro.

Onmogelijke situatie

En die onmogelijke situatie is het volgende: hardnekkige berichten over een mogelijke terugkeer van Advocaat. In diverse media kwamen berichten voorbij dat de spelersgroep hem graag terug wilde zien en Advocaat zou zelf ook wel oren hebben naar een terugkeer. De bond wilde het contract van Rutten echter honoreren. De sponsor greep in en dreigde op te stappen na het WK als Advocaat niet terugkwam. Maduro baalt als een stekker dat alles zo gelopen is.

“Hier zie je de kracht van media en sponsoren die zich met het beleid gaan bemoeien”, omschrijft hij. “Zonder directe controle werd alles overgenomen en dan zie je hoe krachtig een stroming kan zijn. Voor je het weet wordt je in een situatie gedrukt. Je ziet hoe erg de bond Corendon nodig heeft, zij staan dus gewoon met de rug tegen de muur”, vindt hij.

Geen respect voor de bond

Maar nog het ergste van alles vindt Maduro de beeldvorming rondom Curaçao. Het land dat zo graag stappen wilde zetten, komt nu in een slecht daglicht te staan, vindt hij. “Het toont ook geen respect voor de bond. Als dit bij Nederland was gebeurd, dan was dit het grootste schandaal ooit. Dat doet mij het meeste pijn, ik heb geen mening over de trainers, echt niet. Maar in het algemeen is het gewoon pijnlijk hoe er gesproken wordt over de huidige trainer. Alsof hij wel zomaar even plaats zou maken, dat gebeurt niet in de voetbalwereld.”

Pijnlijke situatie voor Curaçao

Maduro kan zich geen ander scenario herinneren waarin iets soortgelijks heeft plaatsgevonden en baalt dat het dan nu precies bij Curaçao zo chaotisch wordt. “Ze zijn juist aan het bouwen en professioneel aan het worden, en dan gebeurt dit. Dit gevoel wil ik niet hebben, ik wil dat ze net als alle bonden professioneel kunnen werken.”

Hij heeft alle vertrouwen in de spelers, ook in Advocaat, maar had dat net zo goed in Rutten. “Hij wilde ook gewoon zijn werk doen en zijn droom van het WK bewerkstelligen. Hij begon met de beste intenties, maar dat wordt hem nu onmogelijk gemaakt. Dat is zo jammer”, besluit hij.

