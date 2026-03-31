Bosnië - Italië gaat dinsdagavond rechtstreeks om een plekje op het WK voetbal. De Italianen doen er volgens het thuisspelende land alles aan om Bosnië te doorgronden en stuurden zelfs een spion naar het trainingsveld om observaties te doen. Het is een enorme rel geworden in het land.

De Bosnische krant SportSport beschuldigt de Italiaanse ploeg van spionage, vlak voor de kraker in Zenica. Ze betrapten een Italiaanse soldaat die de training van het Bosnische nationale team in Butmir filmde, voordat de beveiliging van hem van het terrein verwijderde. De soldaat is gestationeerd in Bosnië voor een missie om toe te zien dat het verdrag dat getekend werd na de Bosnische Oorlog, wordt nageleefd.

'Geen wonder'

Het verhaal leek de journalisten van de Spaanse sportkrant Marca zo bizar, dat ze de betreffende krant belden om de echtheid te verifiëren voordat ze het publiceerden. "Met zoveel op het spel – deelname aan een WK en de financiële en sportieve beloningen die daarbij horen – is het geen wonder dat allerlei verhalen en anekdotes opduiken in de aanloop naar een van de meest beladen wedstrijden van het jaar”, rechtvaardigde Marca hun beslissing.

Soldaat van terrein verwijderd

De Bosniërs beweerden op hun beurt dat de opvallend geklede man door bleef filmen met zijn mobiele telefoon lang nadat de verplichte 15 minuten openbaarheid verstreken was. Hij droeg een militaire parka en korte broek, en had een Italiaans insigne op zijn linkerschouder. De beveiligingsstaf van de Bosnische bond verwijderde de soldaat snel uit de buurt van de sportbasis.

Voetbalrel

Deze vermeende spionage ontketende vervolgens een grote internationaal voetbalrel. De voetbalbond van Bosnië en Herzegovina diende een klacht in bij EUFOR, de missie van de Europese Unie in het land. De Italianen lieten het er niet bij zitten en reageerden snel via hun persafdeling: "Het is geen spion gestuurd door de Italiaanse voetbalbond of Gennaro Gattuso (de bondscoach, red.). De EUFOR-commandobasis ligt naast het trainingsveld van Butmir, waar het Bosnische nationale team trainde."

'Simpelweg een Italiaanse soldaat'

De Italiaanse krant Corriere dello Sport legde op haar beurt uit: "De verdachte was geen Italiaanse spion die voor het nationale team werkte en had ook geen banden met andere activiteiten. Het was simpelweg een Italiaanse soldaat die toevallig in de buurt van de trainingsbasis was en blijkbaar stopte om Dzeko en zijn teamgenoten te zien trainen."