Curaçao heeft de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Fred Rutten verloren. In het Australische Sydney ging de ploeg van het Caribische eiland met 2-0 onderuit tegen China.

Bij Curaçao maakte trainer Fred Rutten zijn debuut als hoofdcoach. Onder trainer Dick Advocaat haalde het land voor het eerst in de geschiedenis het WK voetbal, maar de Nederlandse trainer moest opstappen vanwege familie-omstandigheden. Curaçao stelde Rutten aan als zijn vervanger richting het WK en zijn eerste wedstrijd was een oefenduel tegen China.

Curaçao begon met een sterke basiself met onder andere ex-Eredivisie-spelers Joshua Brenet (Kayserispor), Sontje Hansen (Middlesbrough) en Riechedly Bazoer (Konyaspor). In de eerste helft werd al snel duidelijk dat Rutten zijn spelers had geïnstrueerd om te loeren op de counter. Een tactiek die hij ook wel eens op het WK kan gaan gebruiken in een zware poule met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.

Curaçao uit de organisatie

Toch kreeg Curaçao een aantal mooie kansen via onder andere Juninho Bacuna (FC Volendam). De openingstreffer viel wel in de eerste helft, maar kwam uiteindelijk niet van de kant van Curaçao. Wei Shihao maakte na een uitstekende doeltrap van zijn keeper het eerste doelpunt van de wedstrijd.

In de tweede helft raakte Curaçao het een beetje kwijt en ging de ploeg veel minder vanuit de organisatie spelen. Dat zorgde voor kansen bij China en uiteindelijk wisten de Chinezen ook een van die kansen af te maken. Zhang Yuning schoot van buiten het strafschopgebied raak en verschalkte daarmee Curaçao-doelman Eloy Room.

Uiteindelijk ging Curaçao dus in Sydney met 2-0 onderuit tegen China, waardoor Rutten absoluut niet fijn begint aan zijn tijd als bondscoach van het Caribische eiland. Op 31 maart oefent Curaçao nog tegen Australië. Daarna staan er in mei en juni oefeninterlands met Schotland en Aruba gepland. Dit zullen de laatste wedstrijden voor het WK voetbal zijn. Op dat toernooi opent Curaçao tegen Duitsland in de eerste wedstrijd op 14 juni.