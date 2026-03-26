Fred Rutten kan niet met een volledige selectie werken tijdens het oefentoernooi in Australië, dat laat de Curaçaose voetbalbond weten. Onder andere PSV'er Armando Obispo laat verstek gaan wegens een blessure. Geen zorgen voor de PSV-fans, het zou gaan om een kleine blessure.

Toch is dat wel vervelend voor Fred Rutten, die halsoverdekop werd ingevlogen begin dit jaar, toen Dick Advocaat besloot niet naar Amerika af te reizen voor het WK. Rutten heeft een minimale voorbereidingstijd met de ploeg, met maar één moment voor het WK dat ze elkaar treffen: dat is nu in Australië.

FIFA Series

Daar speelt hij een oefentoernooi, wat ook direct de eerste kennismaking is tussen de groep en hem. Hij zal het op dat toernooi moeten doen zonder Obispo, Deveron Fonville (NEC) en Jurgen Locadia (Miami FC). In Autralië speelt de ploeg van Rutten tegen China en Australië voor de zogeheten FIFA Series. Op het WK is Curaçao ingedeeld in de groep met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Ecuador is op 31 maart de oefentegenstander van Oranje in het Philips Stadion.

Het is een grote klus voor Rutten, die dus maar een minimale voorbereidingstijd heeft. Een maand geleden nam hij de taken over van Advocaat, die Rutten zelf naar voren had geschoven. Pardoes vielen ook Cor Pot en Casper van Eijck weg uit de samenstelling van de staf van Curaçao. Kees Jansma bleef wel over, net als teammanager Wouter Jansen en de rest van de staf die al langer werkzaam was.

Grote uitdaging voor Fred Rutten

Jansma was onlangs te gast in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine en voorziet een grote uitdaging voor Rutten. Niet zozeer op voetballend gebied, maar hij stelt dat Rutten zal moeten wennen aan het eiland. " "Hij zal heel erg moeten wennen. Dat is niet vervelend bedoeld, maar we hebben allemaal moeten wennen aan Curaçao, zowel de spelers als de inwoners. Omdat wij nu eenmaal in de Nederlandse mallemolen zitten en denken dat dat goed is. Daar denken zij iets anders over", lacht hij.