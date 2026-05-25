Curaçao is maandag met bondscoach Dick Advocaat in Noordwijk begonnen aan de voorbereiding op het WK voetbal. De technische staf en de spelersgroep verzamelden zich aan het begin van de middag in Hotel Huis ter Duin.

Het nationale elftal van Curaçao verblijft van maandag tot en met donderdag in Noordwijk, waar iedere dag wordt getraind op het veld van amateurclub SJC Noordwijk. Curaçao vertrekt op vrijdag naar Glasgow, waar een dag later een oefenduel met Schotland in Hampden Park wordt gespeeld.

'Een jongensdroom die uitkomt'

De spelers van The Blue Wave zijn alvast razend enthousiast voor het eindtoernooi in Noord-Amerika. "Ik denk dat dit een van de mooiste dingen is", zo stelt Leandro Bacuna, de aanvoerder van Curaçao die daar samenspeelt met zijn broertje Juninho, aan Sportnieuws.nl. "Het is een jongensdroom die uitkomt. Normaal kijk je het WK thuis met je gezin. Maar nu ga ik er samen met mijn broertje spelen."

Ook middenvelder van Maccabi Haifa, Kenji Gorré, kan niet wachten op de openingswedstrijd tegen titelfavoriet Duitsland. "Ik kan er nu niet te veel over nadenken, want dan word ik emotioneel", zo stelt hij tegenover deze site.

'Niet ideaal hoe het allemaal is gelopen'

Curaçao heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor het WK voetbal. Het elftal van Advocaat is ingedeeld in groep E met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Trainer en spelers hebben na een roerige periode - waarin Advocaat zich om privéredenen terugtrok, diens opvolger Fred Rutten weer opstapte en Advocaat terugkeerde - een streep gezet onder het verleden.

"Mooi dat hij weer terug is. Niet ideaal hoe het allemaal is gelopen", zo blikt PSV-verdediger Armando Obispo terug op de situatie rond Advocaat en Rutten. "Het is gegaan, hoe het is gegaan", zo besluit Gorré.

Volgens international Riechedly Bazoer zijn Rutten en Advocaat allebei goede trainers. "Het maakt niet zoveel uit wie er voor de groep staat. Wij moeten het als spelers toch op het veld laten zien", aldus de oud-speler van onder meer Ajax, FC Utrecht, Vitesse en AZ, die afgelopen seizoen bij het Turkse Konyaspor speelde.

