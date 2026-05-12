Wat al 24 uur in de lucht hing, maakte de voetbalbond van Curaçao dinsdag officieel: Dick Advocaat keert terug als bondscoach van de WK-debutant en vervangt daarmee Fred Rutten, die hem een paar maanden geleden juist verving en na een hoop rumoer een stapje terugdeed. Met Advocaat gaat Curaçao naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico volgende maand.

Dick Advocaat keert een maand voor het WK terug als bondscoach van Curaçao. Dat heeft de Curaçaose voetbalbond FFK (Federashon di Futbol Korsou) dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie. De 78-jarige trainer wordt de oudste bondscoach ooit op een wereldkampioenschap voetbal. De afgelopen maanden werkte Advocaat in Nederland als adviseur van Robin van Persie bij Feyenoord en kon hij tegelijkertijd bij zijn familie zijn.

Advocaat leidde het elftal naar het WK-debuut, maar stapte in februari op vanwege de gezondheid van zijn dochter. Fred Rutten volgde hem op. De afgelopen week liep de spanning op binnen de FFK omdat de spelersgroep en hoofdsponsor Corendon vroegen om de terugkeer van Advocaat. Maandag besloot Rutten zich terug te trekken na "open en constructieve gesprekken" en in "het belang van het Curaçaose voetbal", aldus de FFK.

Boos over gang van zaken

Op de persconferentie lichtte bondsvoorzitter Gilbert Martina de besluitvorming van de afgelopen dagen toe. Zondag werd hij opgebeld door Rutten die zijn terugtrekking aan hem bekendmaakte. Maandag heeft Martina met Advocaat gebeld. Dinsdagochtend is het besluit genomen Advocaat opnieuw aan te stellen als bondscoach. De bondsvoorzitter, die zich voor het weekend nog achter Rutten schaarde, is boos over de gang van zaken.

Kees Jansma ook weg

In navolging van Rutten trok ook perschef Kees Jansma de deur achter zich terug bij de WK-debutant. Hij vond de manier van werken van de bond onacceptabel.

Curaçao speelt op het WK in de groepsfase tegen Duitsland (op 14 juni de eerste tegenstander), Ecuador en Ivoorkust. Onder leiding van Advocaat plaatste het Caribische eiland zich voor het eerst voor een mondiale eindronde, die dit keer groter is dan ooit met 48 landen. Ook het Nederlands elftal heeft zich gekwalificeerd en speelt in een groep tegen Japan, Zweden en Tunesië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover