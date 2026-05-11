Het nieuws vanuit Curaçao over het vertrek van Fred Rutten en de aanstaande terugkeer van Dick Advocaat heeft mogelijk ook gevolgen op sponsorgebied. Eerder meldde Atilay Uslu van hoofdsponsor Corendon na het WK te stoppen als geldschieter. Maar nu wordt de deal heroverwogen. "Eerder was aangegeven dat we overwogen te stoppen, maar we gaan nu aan het eind van de periode weer kijken", meldt een woordvoerder aan Sportnieuws.nl.

Eerder meldde de Antilliaanse krant Extra dat Corendon-eigenaar Atilay Uslu de samenwerking zou stoppen na het WK. Hij zou niet blij geweest zijn dat Dick Advocaat niet werd teruggehaald als bondscoach van Curaçao nu de gezondheidsituatie van zijn dochter beter werd. De bond wilde het contract van Fred Rutten echter respecteren.

Terugkeer Dick Advocaat aanstaande

Niet veel later is alles anders. Maandag werd bekend dat Fred Rutten na goed overleg opstapt als bondscoach voor Curaçao, wat de poorten open zet voor een terugkeer van Advocaat en zijn staf. De druk van Corendon, de grote geldschieter van Curaçao, en de berichtgeving uit de media zou de situatie moeilijk hebben gemaakt.

Reactie Corendon

Of deze verandering van omstandigheden er ook voor zorgt dat Corendon tóch aanblijft als sponsor, is nog niet duidelijk. Wél is duidelijk dat een direct exit na het WK is uitgesloten. "Er is besloten dat we kijken aan het einde van de periode van het contract met Curaçao", klinkt het vanuit Corendon.

"Maar inderdaad, eerder was er de overweging om direct te stoppen. Nu gaan we, zoals het plan al was, aan het einde van de periode kijken. Het contract loopt tot het eind van dit kalenderjaar, dus dan gaan we kijken wat we met het contract doen", laat een woordvoerder van Corendon desgevraagd weten.

